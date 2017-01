SBM GROUP : Kris Lutchmeenarraidoo à la tête des services non-bancaires

Kris Lutchmeenarraidoo a été nommé Chief Executive du segment des services non-bancaires du groupe SBM. Sa nomination prenant effet hier, Kris Lutchmeenarraidoo aura sous sa charge les opérations de SBM Securities Ltd, SBM Mauritius Asset Managers Ltd, SBM Fund Services Ltd, SBM Capital Management Ltd, SBM e-Business Ltd et SBM Factors Ltd, soit tout un ensemble de services allant du “stockbroking” à la gestion d’actifs en passant par l’affacturage et les services disponibles à travers la plate-forme électronique du groupe bancaire.

Réagissant à cette nomination ce matin, Kris Lutchmeenarraidoo a déclaré au Mauricien qu’il se réjouit de « cette marque de confiance de la direction de l’institution financière en sa capacité professionnelle », ajoutant qu’il aura l’occasion de mettre son expérience au service du SBM Group. « Je suis prêt à relever le défi et à œuvrer pour l’expansion continue des opérations du groupe. » À la question de savoir si les perspectives sont grandes dans le segment des services non-bancaires, le nouveau CEO du Non-Banking Financial Cluster (NBFC) a déclaré que les possibilités de développement ne manquent pas, que ce soit à Maurice ou dans la région. « On se positionnera pour cela. Il faut impérativement se tourner vers la région », a-t-il fait comprendre.

Kris Lutchmeenarraidoo s’est déjà installé à la Hennessy Tower, Port-Louis, situé non loin de la Cour suprême. Il dirige un personnel d’au moins une centaine de professionnels. Agé de 65 ans, détenteur d’un Banking Diploma du Finafrica Institute, Kris Lutchmeenarraidoo a travaillé pour le compte de la SBM de 1973 à 1986, occupant les fonctions d’assistant general manager de 1982 à 1986. Il s’est joint ensuite à la Mauritius Leasing Company Ltd, étant nommé directeur général en 1997 et président du guichet des services financiers du British American Group de 1999 à 2002.

En juillet 2002, il a rejoint la Mauritius Post Ltd en tant que président exécutif et a été nommé l’année suivante CEO de la Mauritius Post and Cooperative Bank Ltd. Il a fait un court passage chez Mauritours Ltd avant de prendre les fonctions de directeur général de La Prudence (Mauricienne) Assurances Ltée en septembre 2007. Kris Lutchmenarraidoo a été nommé CEO de The Mauritius Union Assurance Cy Ltd en 2011, et ce jusqu’en 2014, quand on lui a confié la direction de Phoenix of East Africa Assurance Company Ltd suite au rachat de cette société africaine par le groupe MUA.