SBM INSIGHTS—ÉDITION DE MARS 2017: La reprise économique devrait se renforcer cette année et en 2018

L'équipe d'analystes de la division « Strategy & Research » du groupe SBM, menée par Shailen Sreekeessoon, anticipe pour 2017 un taux de croissance de 3,9%. Ce taux, ajoute-t-elle, se maintiendrait en 2018, et ce contre une estimation de croissance de 3,4% en 2016. SBM Insights prévoit que le taux de chômage passerait à 7,2% en 2017, contre 7,4% en 2016, dans le sillage de la mise à exécution de divers projets publics et privés. Sur le front de l'inflation, une montée des prix des matières premières aura pour conséquence de faire grimper le taux à environ 2%, contre 1% en 2016, avec possibilité d'une accélération à 2,4% en 2018.

Passant d'abord en revue la performance de l'économie mauricienne pour l'année écoulée, les rédacteurs de SBM Insights observent que les secteurs des services ont enregistré de meilleurs résultats. Cela a permis de redresser la barre, le taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) passant de 3% en 2015 à 3,4% l'an dernier. L'industrie touristique a affiché un taux d'expansion solide alors que les TIC, les services financiers, les services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que les services administratifs et de soutien ont enregistré une croissance supérieure à 5,5%, conformément aux tendances passées. Pour ce qui est du secteur du sucre, une performance solide est notée sur la base d'une remontée du taux d'extraction moyen. Quant aux secteurs du commerce, des transports et des services publics, une performance modérée est attendue.

Les analystes de SBM Insights constatent que le secteur de la construction a enregistré un taux de croissance positif – de 7,4% d'une année à l'autre – au troisième trimestre de 2016, après 16 trimestres de contraction, et ce grâce à d'importants investissements dans le secteur de l'immobilier résidentiel. « Alors que le redressement devrait être maintenu au cours des trimestres suivants, le taux de croissance du secteur pour l'ensemble de l'année 2016 devrait encore être proche de zéro, compte tenu de la contraction enregistrée au premier semestre, en glissement annuel », fait-on ressortir. S'agissant du secteur manufacturier orienté vers l'exportation, en particulier le textile et l'habillement, la situation demeure préoccupante. Les exportations de biens manufacturés ont baissé de 10,4% en 2016 par rapport à 2015, les exportations de vêtements diminuant de 8%. « En conséquence, notre pronostic de croissance pour le secteur manufacturier orienté vers l'exportation est plus pessimiste que celui de Statistics Mauritius », indique SBM Insights. C'est ce qui explique en grande partie la différence de 20 points de base entre l'estimation de croissance du PIB faite par Statistics Mauritius (3,6%) et celle de SBM Insights (3,4%) pour 2016.

Perspectives 2017

Évoquant les perspectives pour 2017, SBM Insights souligne d'emblée que la reprise économique se renforcera, le taux de croissance attendu étant de 3,9%, comme annoncé dans l'édition d'octobre 2016. « L'expansion économique devrait se stabiliser autour de ce taux en 2018 », ajoute-t-on. Le redressement économique est néanmoins conditionné par cinq hypothèses clés.

1) Que la relance observée dans le secteur de la construction au cours du 3e trimestre de 2016 demeure soutenue pendant les trimestres à venir et devienne plus ferme dans le courant du second semestre 2017 avec l'exécution des grands projets infrastructurels, entre autres. Il faut, recommande SBM Insights, veiller de près à l'exécution des projets et éviter les goulots d'étranglement.

2) Que les arrivées touristiques restent dynamiques, même si elles vont croître à un rythme plus faible qu'en 2016 en raison des effets de base. La poursuite de la bonne performance de l'industrie touristique dépendra des progrès accomplis au niveau de la diversification des marchés, de l'augmentation du parc hôtelier et d'une hausse correspondante de la capacité en termes de sièges d'avion.

3) Un certain degré de résilience à être démontré par le secteur des affaires et des services financiers. Dans le secteur bancaire, en dépit d'une reprise prévue de l'investissement, l'excès de liquidités pourrait persister, la croissance des dépôts demeurant forte. Ainsi, la pression sur la croissance des crédits et les marges au niveau des taux d'intérêt pourrait continuer. Pour ce qui est du Global Business, les risques découlant des changements dans l'environnement fiscal mondial sont plus difficiles à appréhender et pourraient nécessiter des changements dans l'écosystème financier. Il faudra prendre des mesures décisives pour élargir la panoplie de services offerts par notre centre financier et diversifier davantage nos marchés en se tournant, par exemple, vers le continent africain.

4) Alors qu'un nouveau recul est anticipé dans le secteur manufacturier d'exportation, on s'attend quand même à un repli plus lent en 2017. Les autorités se doivent de revoir le cadre régulatoire et l'infrastructure technique pour favoriser le déploiement de la technologie et rendre ainsi nos entreprises plus efficaces et capables de fabriquer des produits à forte valeur ajoutée.

5) Une production agricole normale, incluant le sucre, est prévue pour 2017, les conditions climatiques extrêmes étant exclues des hypothèses de base. Selon SBM Insights, l'incertitude prévalant au niveau de l'environnement économique mondial et les possibles retards dans la mise en œuvre des politiques peuvent constituer des risques à la croissance domestique. Il faut donc avoir à l'œil les développements extérieurs, en particulier les effets d'une montée du populisme et du protectionnisme à travers le monde. « Alors que les effets de Brexit semblent à l'heure actuelle contenus, un bouleversement majeur dans la zone euro – provenant par exemple d'une possible sortie française ou néerlandaise – pourrait avoir de graves conséquences pour l'économie mauricienne », prévient SBM Insights. En revanche, une transition plus rapide vers une économie numérique stimulerait la croissance grâce à une efficacité accrue, à de nouveaux services et à la possibilité d'exporter des compétences vers d'autres pays, notamment en Afrique. « De même, une politique plus ouverte et plus ciblée pour attirer les talents serait essentielle pour élargir l'offre de services du pays, améliorer la base globale des compétences et accroître la demande intérieure », ajoute le rapport.