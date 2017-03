SBM INSIGHTS : Taux de croissance de 3,9% en 2017

Le taux de croissance de l'économie mauricienne pour cette année devrait atteindre 3,9%. C'est ce que prévoit la division « Strategy and Research », dirigée par Shailen Sreekeessoon, qui rend publique aujourd'hui la quatrième édition de sa revue économique SBM Insights. Dans son analyse de la performance attendue de l'économie nationale pour cette année, Shailen Sreekeessoon observe qu'après cinq ans de contraction, le secteur de la construction devrait se relancer cette année compte tenu d'un accroissement des investissements. Les gros projets d'infrastructure du secteur public vont donner un coup de pouce alors qu'une hausse des investissements privés est aussi attendue, notamment dans les secteurs touristique et immobilier.

« Coupled with a continued good expected performance of the services sectors, the upturn in the construction sector should help consolidate the recovery in output growth that started in 2016 », souligne SBM Insights. Cependant, les analystes de la banque considèrent que la croissance économique générale en 2017 et 2018 pourrait demeurer en dessous de la barre des 4% car on craint que le secteur manufacturier d'exportation ne tire la croissance vers le bas. De plus, il faut tenir en compte des facteurs exogènes et de la possibilité que l'exécution des projets annoncés soit retardée.

Par ailleurs, SBM Insights s'attend à ce que le taux de chômage continue de baisser eu égard aux efforts déployés par les autorités pour promouvoir l'employabilité des jeunes et des bonnes performances enregistrées par divers secteurs clés de l'économie, dont le tourisme. Pour ce qui est de l'inflation, une remontée est prévue pour cette année et en 2018 après le recul à 1% noté en 2016. La hausse des prix des matières premières constitue un facteur déterminant.