SBM/AFREXIMBANK - ÉMISSION DE « DEPOSITORY RECEIPTS » : Des souscriptions de plus de USD 100 millions recueillies

L'émission de certificats représentatifs d'actions (“Depository Receipts”) par Afreximbank, institution financière panafricaine, et pour laquelle le groupe SBM a agi en tant que « lead arranger », a reçu des souscriptions dépassant largement la barre des USD 100 millions, qui était le minimum requis pour que l'émission puisse aller de l'avant et soit suivie d'une cotation des nouveaux titres sur le marché boursier mauricien. L'introduction boursière des “Depository Receipts” est prévue pour le mercredi 4 octobre.

Lancée officiellement le 9 août dernier à Maurice, l'émission des “Depository Receipts” est une première pour Afreximbank en tant qu'institution financière africaine supranationale, la SBM en tant que dépositaire et la Bourse de Maurice. L'Afreximbank avait initialement annoncé l'émission de 6 977 actions de catégorie “D” sous forme de placement privé au prix de USD 43 000 l'action. La valeur totale recherchée par cette émission avait été fixée à USD 300 millions. L'Afreximbank avait indiqué qu'un montant souscrit de USD 100 millions serait nécessaire pour qu'elle puisse aller de l'avant avec son projet de cotation à la Bourse de Maurice. Les actions de catégorie “D” émises seront placées en dépôt à la SBM Bank (Mauritius) Ltd, agissant en tant que “custodian”. Avec les actions comme produit sous-jacent, la SBM Securities Ltd, désignée dépositaire de la transaction, émettra ensuite des “Depository Receipts”. Dans l'éventualité où toutes les 6 977 actions seraient souscrites, la SBM Securities Ltd allait en conséquence émettre 69 770 000 “Depository Receipts” (soit 10 000 certificats pour chaque action). Le prix d'un certificat avait été fixé à USD 4,30.

Alors que la comptabilisation des souscriptions confirmées est en cours, l'Afreximbank et son partenaire local, la SBM, ont informé hier le marché boursier que la banque panafricaine a pu recueillir un montant « which far exceeds the minimum target amount of USD 100 million », et ce en attendant que le montant final soit communiqué dans les prochains jours. Se basant sur les informations fournies par l'Afreximbank, la Stock Exchange of Mauritius Ltd (SEM) a donné son aval pour l'introduction boursière des “Depository Receipts” mercredi prochain au prix de USD 4,30 l'unité. À cette occasion, les promoteurs de l'émission mettront en vente 5 000 “Depository Recepits” au même prix.

Le Dr Benedict Oramah, président de l'Afreximbank, conduira une délégation de directeurs et de hauts officiels de la banque panafricaine à Maurice pour suivre l'introduction boursière des “Depository Receipts”. Des dirigeants de l'Afreximbank et de la SBM, dont le président du conseil d'administration, Kee Chong Li Kwong Wing, et Kris Lutchmeenaraidoo, Chief Executive Officer de la SBM (NBFC) Holdings Ltd, ont ces dernières semaines mené des “roadshows” à Lagos, Johannesburg, Durban, Cape Town et Nairobi, entre autres, en vue de sensibiliser les investisseurs sur les opportunités de participation au capital de l'Afreximbank, dont les activités sont tournées vers le financement d'opérations d'import-export sur le continent.

La direction de la SBM fait ressortir que c'est la première fois à Maurice qu'une institution financière émettra des “Depository Receipts” avec en perspective une cotation sur le marché boursier local. De plus, c'est aussi une première au niveau mondial qu'une banque supranationale ouvre son capital au grand public. La SEM également innove avec la cotation des “Depository Receipts” de l'Afreximbank.