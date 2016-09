SC, HSC: les frais de la discorde ou de l'amateurisme au pouvoir

Risible et tragique. Je parle ici de la gestion aléatoire, par le Ministère de l'Éducation, du dossier relatif aux examens de la SC et de la HSC et des frais d'examen à être payés...ou pas.

Depuis deux semaines des dizaines d'enseignants sont mobilisés...pour tenter de disséquer et comprendre les lettres circulaires envoyées par le ministère, la PSSA ou le MES et ainsi préparer une liste des élèves qui seront appelés à payer pour les examens. Ce travail fastidieux a consisté à aller chercher et à relire les lettres d'absence des élèves ainsi que les éventuels certificats médicaux remis par eux.

La finalité de cette démarche était de cerner les élèves qui n'auront pas pu justifier leurs absences selon les critères établis par le ministère afin de demander à leurs parents de payer les frais d'examen.

Tout ce travail nous a fait perdre un temps précieux et cela s'est révélé inutile et contre-productif car...il a été impossible de finaliser une liste des élèves concernés.

Depuis le début de l'année, et encore davantage depuis la semaine dernière, le ministère ne cesse de changer les règles du jeu. Cela a rendu caduques les tentatives désespérées des collèges de finaliser la liste requise.

C'est ainsi qu'en l'espace d'une semaine, le ministère a d'abord précisé que le nombre d'absences sera comptabilisé jusqu'au 15 juillet 2016 et cela, en prenant en compte les absences en Lower 6 en 2015. Puis, les autorités ont décidé de ne prendre en considération que les absences en 2016 sous-entendant toujours la date butoir du 15 juillet poussant les collèges à retravailler leurs listes. Finalement, jeudi après-midi, les collèges ont reçu une nouvelle lettre circulaire précisant que les absences seront comptabilisées jusqu'au 9 septembre !

Toutes ces tergiversations ont mobilisé énergie et temps de travail des enseignants et de l'administration, ont bouleversé des centaines de parents pour qui également les critères n'ont jamais été très clairs et, surtout, tout cela a déstabilisé des milliers d'élèves de la SC et de la HSC, à quelques semaines des examens et qui sont toujours dans l'incertitude à ce jour.

Il n'est pas dans l'intention de l'auteur de ces lignes de venir remettre en question la nécessité de trouver une solution à l'absentéisme au collège. Par contre, il est nécessaire de dénoncer l'amateurisme des autorités et une démarche qui s'apparente clairement à de l'improvisation. Et cela au détriment des élèves.

Il est assez évident qu'il n'était pas aisé de trouver une solution au problème de l'absentéisme au collège. Cela est un problème complexe qui, contrairement à la caricature qu'en font certains analystes, ne se résume pas aux conséquences des leçons particulières.

Le problème est protéiforme et sous-tend à la fois des causes politiques, économiques, sociologiques, et se rapporte à des réalités liées au système éducatif lui-même. Il est de bon ton et politiquement correct de tout mettre sur le dos des leçons particulières mais cela est simpliste et a appelé des solutions...simplistes.

Il y a la croyance erronée que les élèves s'absentent à cause des leçons. Cela n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le problème est beaucoup plus complexe et profond comme déjà souligné plus haut et nécessiterait non seulement un vrai débat à la fois politique et philosophique sur le devenir et la finalité de notre système éducatif et de notre société, mais également un long temps de réflexion stratégique sur ce qu'il est nécessaire de faire.

Ce qui est en train de se passer ces derniers jours, non seulement démontre que les autorités improvisent dangereusement, alors que les enjeux pour nos élèves ainsi que pour les pays sont graves, mais aussi que la mise en application des décisions et des stratégies s'apparente, dans ce pays, à de l'amateurisme ou à de l'incompétence.

Certes, depuis 2014, ce gouvernement ne nous a pas habitués à mieux et il n'est pas nécessaire, ici, de faire le résumé des couacs de ces deux dernières années. Mais cela ne s'améliore pas non plus et les conséquences de cette incompétence latente à tous les niveaux de l'état et dans les sphères socio-économiques du pays sont concrètes et visibles.

Aujourd'hui, au-delà des problèmes liés aux drogues dans les collèges (inexistants d'après notre ministre de la santé) nous avons la preuve concrète et visible, à travers nos élèves, ces derniers jours, que ce gouvernement est toxique pour eux et pour nous.

Ces deux dernières semaines, les révisions se passent mal et tout le monde est concerné: celui qui s'est absenté comme celui qui ne l'a pas fait ou celui qui croyait ne pas être concerné et qui le devient, ou pas, au fil des décisions du ministère. L'atmosphère est tendue et nos élèves ont la tête ailleurs.

On pourrait vraiment s'interroger sur ce qui va se passer dans les mois à venir avec la mise en oeuvre du 9-year schooling. Si l'équipe au pouvoir est incapable de gérer la seule question de l'absence au collège et l'organisation sereine des examens de la SC ou de HSC, on pourrait légitimement s'interroger sur sa capacité à gérer la mise en pratique d'une réforme aussi lourde de conséquences.

On aurait aimé lui donner le bénéfice du doute. En souhaitant ainsi le meilleur pour nos élèves et pour le pays. Cependant, le doute ne nous quitte plus et on commence vraiment à comprendre qu'un slogan creux ne suffit pas comme projet politique et qu'il est possible d'aller encore plus loin dans la médiocrité et l'incompétence dans la gestion d'un pays.

Il suffit de 'Viré Mam'.

GILLIAN GENEVIEVE