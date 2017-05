SCBG ET BRAMER ASSET MANAGEMENT -PRAVIND JUGNAUTH : “Pena solution à ce jour”

Alors qu’il était attendu au chevet des grévistes du Super Cash Back Gold et du Bramer Asset Management au jardin de la Compagnie, hier, le Premier ministre a déclaré qu’il ne se laissera pas dicter par les grèves de la faim. S’il sympathise avec les victimes, “la grève la faim pas enn solution”, dit-il, concédant qu’à ce jour, il n’y a pas de solution. Mais le gouvernement travaille sur la question, affirme Pravind Jugnauth qui critique vertement l’ex-ministre de la Bonne Gouvernance, Roshi Bhadain, à qui il attribue la situation de détresse dans laquelle se trouvent de nombreuses familles.

“Inn embet dimoun, inn fer croire Et zordi nou truv nou dans enn situation extrêmement difficile.” Ce sont en ces termes que le PM a commenté l’affaire Super Cash Back Gold et du Bramer Asset Management, hier, aux côtés du ministre Sudhir Seesungkur, à l’issue du Bureau politique du MSM. S’appuyant sur la thèse de Ponzi Scheme évoquée par l’opposition, dont en premier Paul Bérenger, et le gouvernement, il a rejeté la faute sur Roshi Bhadain. “À chaque fois Roshi Bhadain inn dir pa tracasser. Li ti pran commitment ki ti ena l’argent et ki pou rembourse sa bann dimoun-là. D’ailleurs, ti ena enn plan”, rappelle-t-il.

Cependant aujourd’hui, des faits troublants émergent concernant, notamment, “la manière dont inn dispose des biens immobiliers ki fin servi pou repaye en parti sa bann clients-là”, soutient Pravind Jugnauth. Des faits qui laissent comprendre la raison pour laquelle Roshi Bhadain a quitté le gouvernement dès lors, ajoute-t-il, annonçant qu’”à ce jour, contrairement à ceki Roshi Bhadain inn rode fer croire, pena solution.” Il subsiste très peu de biens immobiliers appartenant à la BAI et, donc, très peu d’argent par rapport à l’engagement pris par Roshi Bhadain concernant les milliards qu’il reste à rembourser.

S’il rejette l’idée de toute grève de la faim qui forcerait l’État à agir, le leader du MSM, qui dit sympathiser avec les victimes et comprendre leur situation, fait ressortir que le gouvernement “pe essaye guetter ki manière pou fer face à cette situation.” Dans la foulée, il s’en prend à nouveau à Roshi Bhadain et revient sur l’enquête instituée pour voir comment les actions de Britam ont été vendues.

“Il disait qu’on aura tant de milliards mais finalement on a eu droit à presque la moitié de la somme. Il a aussi affirmé qu’en ce qui concerne les credentials de la NIC Ltd, il y avait une file d’attente extrêmement longue de gens qui attendaient pour racheter le NIC. Or, lorsqu’on a vérifié, on a vu qu’il n’y avait absolument aucune offre”, dit le PM. Pour lui, c’est totalement hypocrite de la part de Roshi Bhadain de rendre visite aux grévistes. “Li ale verse so larme crocodile là-bas, alors que le plus grand responsable c’est li”, déplore-t-il.

On ne sait pas, quand mais le gouvernement devrait venir à une solution, laisse comprendre Pravind Jugnauth, expliquant que pour l’heure, il faut y travailler, car l’État a déjà injecté Rs 3 milliards à la MauBank et la Banque centrale a déjà mis Rs 3,5 milliards dans cette affaire. Revenant aux grévistes, le PM déplore que pour toute chose et n’importe quoi, dont le projet Métro Express, le recours à une grève de la faim semble être devenu l’arme ultime.

“Un gouvernement ne peut pas fonctionner en fonction des grèves de la faim”, dit-il. S’il ne se rendra pas personnellement au chevet des grévistes, d’autres collègues du MSM s’y rendront dans les prochains jours, annonce le PM qui insiste sur le fait que “faire une grève n’est pas une façon de trouver une solution à ce problème.” Pour lui, “chacun doit prendre ses responsabilités”, estimant que la population jugera.

“J’ai encouragé

le chercheur coréen”

Interrogé au sujet de son nom qui a été cité dans l’affaire Choomka, le chef du gouvernement demande à ses détracteurs “si ena preuve, vin fer allégations là clairement.” “Vinn carré carré si vraiment ou genuine. Mo préfére sa, mo contan sa. Si ou accuse moi, lerla mo pou prend ban action ki bizin, lerla nou guetter sipa ou ena raison ou moi mo ena raison”, dit-il. Commentant la photo de lui aux côtés du chercheur coréen, publiée dans la presse, il estime que “couma dir ki rod fer croire mon fer kiksoz ki irrégulier.”

Le PM concède cependant avoir bel et bien rencontré le Dr Lee Soo Song. “Bien sûr, mon rencontré li. Inn presente moi enn chercheur ki fin vin avec enn innovation dans domaine l’énergie. Mo intéressé pou conner ki ban nouveau technologie, ki ban nouveau développement. Dans sa contexte-là, mon zoine li et la personne inn explique moi so bann inventions et ki li ti envi fer kitsoz dan Maurice”, plaide-t-il.

Et d’avancer que comme pour d’autres cas de personnes intéressées à investir à Maurice, il a encouragé le chercheur coréen. Cela, “dans l’intérêt mo pays”, dit-il, insistant que “cela ne veut pas dir ki mo dire dimoun ale fer ban zafer ki contre la loi ek ki irrégulier.” Selon lui, de par son combat qu’il mène ces jours-ci contre la mafia de la drogue qui a amassé des milliards pendant de longues années, la preuve est faite qu’il n’est trempé dans aucune magouille.

Pravind Jugnauth : « Montrer que nous sommes des exemples »

« Je serai sans pitié ! Ou pou gete kouma mo pou met prop », a réitéré le Premier ministre, Pravind Jugnauth, lorsqu’il évoquait, vendredi à Vacoas, le combat que mène son gouvernement contre la drogue. Avant de procéder à l’inauguration du week-end de la famille au Gymkhana, le Premier ministre devait encore une fois de plus rappeler sa détermination à « mener un combat inlassable contre la drogue. » Et de souligner que personne, qu’elle soit proche de son cercle ou pas, n’échappera à des sanctions qui s’imposent en cas d’implication dans le trafic de drogue. Mais seul, a-t-il déclaré, il ne pourra mener cette bataille. « Nous avons besoin de vous, des personnes honnêtes et qui ne sont pas tentées par l’argent, des organisations non-gouvernementales… J’attends que tous ceux qui nous critiquent se ressaisissent et se joignent à nous. Nous ne pouvons avoir de divergences sur ce sujet »

Pravind Jugnauth a laissé entendre que d’autres saisies de drogue sont à venir. « Mo kone ki mo pe koze », a-t-il précisé. Il a poursuivi son discours en parlant de comportement. « Beaucoup de personnes nous prennent pour des modèles. En effet, nous sommes des modèles. Mais nous devons montrer que nous sommes des exemples. Nou pa kapav zis koze », a déclaré le chef du gouvernement. Ce denier a fait ressortir qu’il ne compte pas faire de grands discours « comme certains », lesquels « n’ont pas hésité à voler le pays pour ensuite tout mettre dans leurs coffres-forts. » Et de lancer avec une pointe de sarcasme : « Je suis un homme de famille. Je n’ai qu’une seule épouse et trois enfants. J’entends que les choses restent ainsi ! » Si d’aucuns cèdent aux tentations une fois au sommet, le pouvoir, a-t-il dit, ne changera pas ses valeurs familiales.

C’est en gardant un ton paternel que Pravind Jugnauth s’est adressé à l’assistance présente dans le cadre de ce week-end organisé par le ministère de l’Égalité du Genre. Il a dit comprendre, en tant que chef de famille, les nombreuses difficultés auxquelles les foyers font face. En rappelant le rôle de la famille dans la société, Pravind Jugnauth a expliqué que le gouvernement doit tout faire pour que les familles évoluent dans un environnement le plus propice possible. C’est dans cette optique que celui-ci veille au maintien de l’équilibre entre le progrès économique et l’amélioration de la vie sociale.

En matière de développement économique, le gouvernement, a expliqué le Premier ministre, a l’ambition de faire de Maurice une « économie digitale. » D’où le concept de Online Citizens’ Support. Il a aussi relevé les mesures sociales prises pour aider des familles en situation de vulnérabilité économique.