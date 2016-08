SCÈNE LOCALE : Fermeture du Baz'Art de Beau-Vallon

C`est terrible de fermer un lieu culturel… ! Le dernier événement (concert et exposition) s'est déroulé hier. Baz'Art, ce lieu-ressource de présentation d'œuvres d`artistes… s'exclament ceux qui ont fréquenté ou conçu cette fabrique artistique et culturelle d'un genre nouveau qui accueillait les publics et artistes de tout le pays. Arts visuels, musique… Baz'Art a été pensé comme une véritable plateforme collaborative qui donne accès à l'ensemble des arts actuels, au travers une programmation résolument populaire, contemporaine et exigeante. Sa fermeture fait suite à l'opposition du District de Grand-Port. La directrice de la plateforme, Marie Giblot Ducray nous relate les faits.

Après trois années de procédures devant l'Environment and Land Use Appeal Tribunal (ELUAT), et malgré le soutien du public, la plateforme artistique Baz'Art arrête ses activités à Beau-Vallon dans le sud de Maurice, et rendra les bâtiments au propriétaire ce jeudi 1er septembre 2016. Le tribunal a en effet entériné la décision du District Council de ne pas accorder au Baz'Art l'autorisation d'accueillir le public. « Lorsqu'en 2012, le District Council de Grand Port nous a refusé le Building and Land Use Permit pour un Art Center, sous la classification de Multipurpose complex and Victualer, nous avons fait appel devant l'ELUAT et présenté un dossier solide avec l'aide d'un avocat, d'un environnementaliste et d'un senior planner à la retraite », déclare Marie Ducray, directrice du Baz'Art. Dans son jugement, rendu fin 2015, le tribunal s'est rangé à l'avis du DC à savoir que le site présentait des risques pour la santé publique puisque situé à proximité d'une concasseuse de pierre UBP. « Ce site était idéal pour notre projet, proche de l'agglomération urbaine de Mahébourg et suffisamment en retrait pour permettre des concerts nocturnes sans déranger les habitants. La concasseuse est petite et située dans une déclivité du terrain. De plus, elle est sous les vents dominants venants de la mer, et un green belt ainsi que des bureaux la sépare de Baz'Art », explique notre interlocutrice.

Un lieu unique

Lieu de vie atypique jalonné d'arbres fruitiers, le Baz`Art offre des espaces aux pratiques artistiques libres. Pour les jeunes artistes, il constitue un territoire d'expérimentation unique, à la croisée de l'art et de l'innovation. « La plateforme artistique est un lieu particulier, voire unique à Maurice, où les artistes peuvent rencontrer leur public et ne sont pas considérés comme une animation de plus ainsi que cela se fait dans le circuit hôtelier. Le cadre aussi est particulier avec d'anciens bâtiments en pierre de taille, rénovés à l'aide de matériaux de récupération, et 1000m2 de jardin abritant une dizaine d'arbres fruitiers, certains que l'on ne trouve plus de nos jours : Vavangue, Masson, Fruits à Pain et Jacques… », déclare Marie. Le projet prévoyait initialement une galerie d'art, des échoppes d'artisanat, un atelier d'arts plastiques et une école de musique. Durant les années de procédures judiciaires, Baz'Art a maintenu des activités réduites de 6 à 8 concerts par an, avec une équipe de sécurité bien organisée puisqu'aucun incident n'est jamais venu troubler les spectacles.

Les éléments de résistance

Baz'Art avait pour vocation de créer une dynamique culturelle de proximité, à se rapprocher des publics pour bien marquer un engagement dans la vie de la localité. Cet engagement peut se résumer sous les termes de « culture participative », de « culture du lien social ». La ligne directrice affichée par les responsables du lieu est claire : « Nous avons besoin de rêver l'île Maurice de demain, de motiver nos jeunes à construire une meilleure société, cela passe par le respect de soi et de ses origines. En permettant aux Mauriciens de s'exprimer et d'avoir des artistes à qui s'identifier, dont ils peuvent être fiers, on les encourage à croire en leurs rêves, à oser rêver et l'on favorise l'unité sociale ». Dans tous les cas, l'objectif est de faire de la plateforme un lieu d'exercice artistique, de cultiver la culture vivante sous toutes ses formes, de lutter contre l'inégalité de traitement des citoyens face à la culture. Il s'agit d'inscrire la culture dans le quotidien et les préoccupations des populations en proposant une sensibilisation à l'art, une libre circulation des hommes et des idées, dans un lieu qui forme partie du patrimoine local. Lieu de socialisation ouvert à toutes les catégories sociales et culturelles, qui favorise la rencontre avec l'autre, le sud de Maurice perd ainsi un lieu de socialisation, un creuset artistique proposant un rapport original et sensible, les pouvoirs publics locaux ne voulant pas intégrer une scène qui aurait pris une place importante dans l'espace public à Mahébourg. Le lieu comme événement en soi. Baz'Art travaille actuellement sur un projet de promotion des arts plastiques. « Le projet « Ti Zil, Gran Talan » permet au public de suivre le processus de création et de mieux connaitre un artiste à chaque nouvelle édition grâce à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux… » La principale revendication de la direction de Baz`Art concerne la pérennisation de l'occupation du bâtiment afin de rendre possible un long travail de création. Mais satisfaite des expériences heureuses et d`un espace de créativité de liberté, de résistance dans le sud, Marie Ducray déclare « L'Art vaincra » (réf. Eric Triton)» en espérant trouver un nouveau lieu qui convienne aux autorités. Le dernier événement au Baz'Art a eu lieu hier samedi 27 août. Il s'agissait d'un événement de l'association Free Art avec concert, live painting et exposition, qui a pu être suivi en live streaming à travers le monde.