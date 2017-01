SCIENCES HUMAINES : « Île rêvée île réelle » de Julie Peghini

La chercheuse Julie Peghini séjournait récemment à Maurice pour présenter Île rêvée, île réelle, un ouvrage de longue haleine reprenant l'essentiel de la thèse de doctorat qu'elle a soutenue en 2009 sur le multiculturalisme et le vivre-ensemble mauricien. Édité aux presses universitaires de Vincennes, ce livre montre en couverture une des photographies les plus évocatrices des bouleversements sociaux de l'île Maurice du XXe siècle qu'Yves Pitchen a réalisée dans le cadre d'un travail sur les dockers avant que le vrac ne soit mis en place dans le port. Cet ouvrage, que l'auteur a voulu rendre le plus accessible possible au lecteur ordinaire, se penche sur les réalités mauriciennes à travers de multiples entrées pour interroger la réalité vécue du concept d'unité dans la diversité. L'anthropologue et maître de conférence en appelle pour cela autant à l'histoire qu'à l'enquête de terrain et à une analyse – novatrice dans sa spécialité – de nombreuses productions artistiques et littéraires, révélatrices elles aussi des accomplissements et vents contraires à cette aspiration à une singularité mauricienne.

Dans sa réflexion sur le multiculturalisme mauricien, Julie Peghini a adopté une approche transversale de la réalité mauricienne à travers l'histoire, l'anthropologie, la politique et l'économie. Comme pour tout chercheur de sa spécialité, ce travail s'est appuyé sur une étude directe de terrain, basée sur des entretiens individuels et collectifs et sur l'observation d'événements qui se sont produits au cours de ces enquêtes. Ses sources de lecture ont été directes dans les archives ou intermédiaires dans les recherches anthropologiques qui ont précédé celle-ci, sur ce petit pays intriguant qu'est l'île Maurice, avec cette cohabitation de communautés et religions si variées.

Mais lors de la présentation de l'ouvrage mardi dernier à la librairie de L'Atelier, à Port-Louis, l'un de ses trois directeurs de cette thèse, Philippe Bouquillion, expliquait que ce travail innove en fondant une grande partie de ses analyses sur les expressions artistiques, qu'il s'agisse de la littérature du XXe siècle, de la musique ou du travail de création d'un certain nombre de plasticiens. Son autre directrice de thèse, l'indianiste et spécialiste des cultures bhojpuri Catherine Servan-Schreiber, devait ensuite insister sur le fait que cette recherche s'appuie à la fois sur l'histoire, l'économie et la société avec de nombreux éléments précis, sur la façon dont les parcours individuels dans les industries culturelles et créatives s'incarnent dans le quotidien et la vie des familles, et sur ce que nous disent du multiculturalisme mauricien les œuvres en elles-mêmes, qu'elles soient littéraires ou artistiques. À titre d'exemple, l'anthropologue et maître de conférences à Paris VIII (Vincennes) s'est penchée sur le travail de Malcolm de Chazal et Hervé Masson, ou encore sur la narration de l'altérité dans Polyte de Savinien Mérédac, dans Les jours Kaya de Carl de Souza, Ashok et autres personnages de moindres importance d'Amal Sewtohul. Elle cite le concept de bâtardise chez Pierre Renaud et bien d'autres penseurs, ainsi que de nombreux artistes actuellement actifs dans la société mauricienne.

La création et récit national

Si le spectre de ses recherches est aussi étendu, c'est aussi que Julie Peghini étudie particulièrement les systèmes de communication et les blocages qui caractérisent nos sociétés, et se doit pour cela d'adopter une approche transdisciplinaire, tout à fait visible dans le sommaire de l'ouvrage, ce qui fait d'ailleurs partie des attraits de cet ouvrage, qui en n'étant pas trop technique et spécialisé, peut intéresser beaucoup de lecteurs, et qui rappelle à sa manière l'interdépendance indispensable entre le monde de la création, la politique et la société.

Or, justement, sans encore l'avoir lu, nous comprenons que l'auteur montre qu'entre le rêve au temps de l'Indépendance, d'une île Maurice de l'unité dans la diversité, et la réalité du pays, il y a eu à la fois des vents contraires puis, parfois, des influences qu'on aurait pu considérer comme défavorables, mais qui se sont finalement avérées bénéfiques. Elle démontre que la motivation pour cette unité ou ce mauricianisme n'est pas vaine en ce sens qu'elle existe réellement dans la pensée des populations et dans le domaine de la création, qui ne manquent pas d'en émettre le souhait et d'en proposer les possibilités. Mais certains phénomènes politiques et sociologiques agissent les uns contre les autres, comme par exemple l'encouragement au retour aux sources à travers les diasporas, possible dans certaines communautés, qui pourraient être instrumentalisés ou simplement agir au détriment des processus de créolisation propres à favoriser l'unité rêvée…

Julie Peghini ne cache pas sa fascination pour les théories d'Edouard Glissant sur la créolisation en devenir, et son ouvrage vient en quelque sorte apporter un nouvel éclairage sur la complexité de ces phénomènes à la lumière de l'expérience mauricienne. Elle évoque en préambule la politique du « do not touch » illustrée notamment par une citation de sir Seewoosagur Ramgoolam prononcée le 27 juin 1968, qui estimait qu'il ne fallait pas parler de langues, de religions et de cultures, qui avait sa raison d'être mais bloquait dans le même mouvement la possibilité d'un partage. Elle insiste également et a contrario sur les phénomènes de partage qui existent dans le vécu et ce sens de l'accorité profondément ancré dans la culture mauricienne tel qu'a pu le décrire Emmanuel Richon.

Développement social

Julie Peghini a notamment insisté en conclusion de son allocution mardi dernier sur le fait que le concept d'unité dans la diversité ne peut être dissocié d'une politique vraiment engagée et volontariste de justice sociale : « Il ne peut y avoir de politique multiculturaliste sans développement social. Il existe bien quelques lois qui témoignent de cette volonté (telles que l'Equal Opportunity Act) mais leur influence demeure plus formelle que réelle… » Dans ce contexte fait de concurrences entre les cultures communautaires et l'émergence d'une culture nationale, il apparaît qu'on ne s'est pas suffisamment demandé en quoi et comment les différences culturelles instituées entretiennent les inégalités.

Évoquant le profond désir d'émigrer dans les années 70’ dans le texte sur Maurice de V. S. Naipaul, Overcrowded barracon, puis la jeunesse d'aujourd'hui confrontée à la difficulté de trouver un emploi, elle se dit également particulièrement frappée par l'articulation très complexe (voire impossible ?) entre la façon dont émerge l'idée d'une nouvelle société, d'une modernité qui serait smart, et d'autre part la complexité du substrat culturel mauricien fait d'accorité, de tendances diasporiques et de créolisation. La question se pose de savoir comment ces imaginaires sont postulés dans une société toujours plus ouverte aux influences extérieures, ce qui peut s'avérer très positif mais peut également présenter des risques d'enfermement. « Le risque existe, disait-elle notamment mardi, que se brisent les conditions de production d'une culture en phase avec tout ce qui est produit ici et qu'un gap se creuse entre les représentations et le vécu. »