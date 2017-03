SCOPE /CASELA WORLD OF ADVENTURES : Les marraines et les parrains rencontrent leurs lamas

Sympathique rencontre dans le parc de Casela World of Adventures, le samedi 4 mars, lors de la cérémonie de récompenses du concours organisé à travers Scope. Nos sept lecteurs, dont les propositions ont convaincu le jury, ont eu l’occasion de se familiariser avec les lamas dont ils sont officiellement les marraines et les parrains. C’est ce qu’attestent les certificats qui leur ont été remis par les membres du parc, dans une ambiance conviviale, non loin de l’enclos des lamas.

Samedi, les tags numérotés ont été enlevés des oreilles des sept lamas, qui se prénomment désormais Fidoo, Palma, Kuzco, Zorino, Pichou, Chiquita et Oko. Des prénoms respectivement attribués par Yusha Hosenbocus, Michel Moothoosamy, Teshka Bhoyroo, Estelle Coquet, Leena Goolaub, Ariane Larcher et Kristel Gustave.

Lors de cette rencontre, les gagnants ont fait la connaissance de Maurice, le fils de Fidoo, qui est né dans le parc, il y a quelques semaines. Avant de rentrer dans l’enclos pour nourrir et caresser les lamas, nos gagnants ont écouté les explications de Dominique Edouard, Head-keeper, qui a souligné le caractère et les caractéristiques de chaque animal.

Les certificats et les cadeaux récompensant les gagnants de ce concours organisé par Scope et Casela World of Adventures ont été remis par le Dr Marie-Claire Domaingue, Veterinary Manager, et Eloïse Adolphe, PR & Communication Executive, en présence du rédacteur en chef de Scope.