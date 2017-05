SÉBASTOPOL : Une fillette de six ans périt dans un accident

Seshvee Jhurrua, six ans, et son père de 36 ans, Vishal Jhurrua, étaient à moto dimanche dans la région de Clavet, Sébastopol, lorsqu’ils ont fait un accident. La petite, dont les parents sont séparés et qui vit avec sa mère dans la localité, a succombé à ses blessures.

Dimanche, Vishal Jhurrua est passé rendre visite à sa fille dans l’après-midi sur sa moto, une Yamaha de 50 cc. L’écolière en Grade II d’un établissement scolaire de la localité a insisté pour que son père l’emmène faire un tour à moto. Père et fille ont alors pris la direction de Bel-Air-Rivière-Sèche. À Clavet, le motocycliste a perdu le contrôle de sa moto et a terminé sa course dans un caniveau de plus de deux mètres. Des volontaires ont alors porté secours aux victimes qui portaient de graves blessures.

Père et fille ont été transportés à l’hôpital de Flacq, où le personnel soignant n’a pu que constater le décès de la fillette. L’autopsie pratiquée par le Dr Prem Chamane a attribué le décès à un choc dû à de multiples blessures. Vishal Jhurrua, lui, a été placé en observation. La police n’a pu lui faire subir un test d’alcoolémie, mais des prises de sang ont été effectuées sur lui. Néanmoins, les enquêteurs soupçonnent qu’il était sous l’influence de l’alcool au moment des faits. Une sentinelle a été placée au chevet du motocycliste qui n’a pas encore donné sa version des faits. Sa moto a été réquisitionnée pour les besoins de l’enquête et il devra bientôt faire face à une inculpation provisoire d’homicide involontaire.

Par ailleurs, la police tente de faire la lumière sur un autre accident fatal survenu dimanche matin sur la route Royale de Grande-Rivière-Nord-Ouest. Cédric Farrell, 28 ans, qui conduisait une fourgonnette, a terminé sa course contre les rampes juste après le pont de la localité. Grièvement blessé, cet habitant de Cassis a été transporté à l’hôpital Jeetoo, à Port-Louis, où son décès a été constaté. L’autopsie du Dr Prem Chamane a attribué sa mort à une asphyxie. Le véhicule accidenté a été examiné aujourd’hui par les éléments du Scene of Crime Office.

VALTON : Il agresse deux policiers et tente de s’enfuir

Des policiers de Terre-Rouge ont eu beaucoup de peine à arrêter un jeune récalcitrant dans la soirée de samedi à dimanche sur l’autoroute M3, à Valton. Alors qu’ils étaient en patrouille à une heure tardive, les policiers ont été intrigués par la présence d’un couple, assis sur un pont près de l’autoroute.

La fille, qui a sorti son cellulaire, s’est mise à filmer les policiers. Ces derniers ont alors demandé au couple de décliner leur identité. Le jeune homme, âgé de 29 ans, a fait comprendre aux policiers qu’il était avec sa copine et a commencé à discuter tout en refusant de donner son nom. La police lui a alors demandé de les suivre sur sa moto jusqu’au poste de Terre-Rouge car ils soupçonnaient le jeune homme de vouloir participer à un rallye illégal. D’ailleurs, plusieurs motos avaient pris la fuite à l’arrivée de la police.

Le motocycliste a fait preuve de résistance et a giflé un des policiers avant de s’enfuir sur sa moto. Il a été pourchassé par des policiers et lorsqu’il a été arrêté, le jeune homme a de nouveau donné des coups à un officier. Il a été emmené au poste de Terre-Rouge, où il a décliné son identité et a donné son adresse. Après enquête, il a été relâché sur parole. Il a par la suite logé une déposition à la police de Line Barracks, alléguant avoir été brutalisé. Entre-temps, un policier blessé lors de cet incident s’est rendu à l’hôpital du Nord.

BOIS-MARCHAND : Une jeune fille agressée sexuellement après une fête

Une habitante de Bois-Marchand âgée de 21 ans a porté plainte pour viol au poste de police de Terre-Rouge dimanche. Selon elle, les faits se sont produits durant la soirée de samedi. Elle se trouvait dans une fête près chez elle quand à un moment donné, elle est sortie à l’extérieur en compagnie d’une amie. Elles se sont rendues à une boutique pour acheter de la bière. Une fois sur place, elles ont noté que le commerce était fermé, mais quatre jeunes consommaient des boissons alcoolisées juste à côté. La plaignante a reconnu deux d’entre eux qui habitent la localité. Le groupe a proposé aux jeunes filles de les accompagner plus loin où elles pourraient avoir de la bière.

Elles se sont rendues chez l’oncle d’un des suspects et elles ont attendu. Le groupe les a laissées pour aller acheter de l’alcool. En attendant leur retour, la victime s’est assoupie sur un lit. En se réveillant aux petites heures du matin, elle a constaté qu’elle était nue et que l’un des garçons, nu également, dormait à côté d’elle. C’est son amie qui lui a confié que les quatre jeunes l’ont violée à tour de rôle. Elle a été transportée à l’hôpital du Nord où elle est placée sous observation. Elle s’est plainte de douleurs et souhaite être examinée par un médecin de la police. Dans sa plainte, elle dit pouvoir identifier ses agresseurs. La police est sur la piste des quatre suspects.

PORT-LOUIS : Tentative de vol au bureau d’un avocat

Un avocat de 44 ans dont le bureau se trouve à la Hennessy Tower à Port-Louis, a consigné une déposition à la police vendredi pour tentative de vol. Dans sa version des faits, il a expliqué qu’en entrant à l’intérieur, il a noté que la poignée de fenêtre était ouverte. En plus, il est tombé sur des rayures et des empreintes de pas dans le bureau. Il a également remarqué des poussières de béton et des empreintes sur le mur. L’avocat soupçonne qu’un ou plusieurs individus ont voulu voler des documents.

Il s’est alors tourné vers le superviseur du bâtiment qui lui a appris qu’une habituée de son bureau est venue sur place en son absence mercredi soir en compagnie de trois autres personnes. Après deux heures passées à l’intérieur, ces derniers sont partis. Une fois la plainte enregistrée au poste de Pope Hennessy, une équipe du Scene of Crime Office (SOCO) s’est rendue au bureau de l’avocat pour un relevé d’empreintes. L’enquête suit son cours.

CASERNES CENTRALES : Me Ravi Rutnah assure la défense d’Imteaz Baccus

Imteaz Baccus, arrêté dans le cadre de l’enquête sur la saisie de Rs 2 milliards d’héroïne dans le port, a retenu les services de Me Ravi Rutnah. Me Assad Peeroo, qui assurait la défense de cet habitant de Coromandel, s’est retiré de l’affaire. Il a fait une déposition au bureau de l’ADSU à ce sujet.

PORT-LOUIS : Une quadragénaire grièvement brûlée

Une habitante de la capitale âgée de 44 ans est admise à l’unité des grands brûlés de l’hôpital de Candos depuis samedi après avoir subi de graves blessures. La victime avait nettoyé sa maison avec de l’alcool et s’apprêtait à faire la cuisine. Quand elle a allumé le four, ses vêtements ont accidentellement pris feu. Elle a pu éteindre les flammes avec de l’eau. Son époux l’a conduite chez un médecin du privé qui a référé son cas à l’hôpital. L’état de santé de la victime est jugé inquiétant. La police de Fanfaron a ouvert une enquête.

GRAND-BAIE : Un caissier volé dans une station-service

Un caissier de 19 ans, travaillant dans une station-service à Grand-Baie, a été attaqué aux petites heures ce lundi matin alors qu’il s’apprêtait à quitter les lieux. Deux hommes encagoulés l’ont menacé pour ensuite faire main basse sur sa carte d’identité, ses cartes bancaires, son cellulaire et de l’argent. Le préjudice s’élève à Rs 11 900.

ST-PIERRE : Un comptable arrêté avec du cannabis

Alors qu’une équipe de la police de St-Pierre était en patrouille dans le village samedi, elle est tombée sur une voiture en stationnement près d’un terrain abandonné. À l’intérieur se trouvait un comptable de 20 ans à l’allure louche. À la suite d’une fouille, une certaine quantité de cannabis a été découverte sur lui. Le jeune homme a été relâché sur parole après enquête.