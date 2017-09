SECONDAIRE D’ÉTAT - GESTION DES ÉCOLES : Remous autour d’un rapport critique de la Quality Assurance Division

Levée de boucliers des recteurs au sujet d’un School Profiling Report soumis aux Zones Directorates

« Trop d’informations erronées et absurdes ; un constat qui ne reflète pas la réalité », affirment les recteurs mécontents

À un mois de la fin de l'année scolaire, les recteurs/assistants recteurs des collèges d’État et leurs proches collaborateurs dans la gestion de l’établissement sont dans une colère rouge. Le rapport que la Quality Assurance & Inspectorate Division du ministère de l’Éducation vient de soumettre aux directeurs des Zones Directorates un School Profiling Report concernant l’administration des écoles. Ce rapport serait « très critique » et représenterait un blâme pour les chefs d’établissements. Selon nos informations, ce rapport aurait vite été remis au fond du tiroir mais le syndicat des recteurs réclame une copie.

Ce rapport fait grand bruit dans les collèges d’État même si l'accès aux conclusions est très limité. « Nous n’avons pas eu le rapport », confirment des recteurs. « Mais nous avons suffisamment d’informations sur son contenu et provenant de sources crédibles que nous pouvons déjà faire connaître nos sentiments d’agacement et de déception à ce sujet. Nous sommes choqués par certains éléments qui y figurent et qui sont absurdes. Ce qu’ils ont écrit ne reflète pas la réalité », affirment ces chefs d’établissements sur un ton furieux envers la Quality Assurance & Inspectorate Division. « Cela sonne comme une déclaration de guerre et ce n’est pas de cette manière qu’on réussira la réforme ».

Selon ces derniers, les officiers de la QAD auraient écrit leurs rapports sur la base de visites dans les écoles pendant les dernières vacances et les recteurs se demandent si ces inspecteurs ont pris le temps d’enquêter sur certaines informations qui leur sont parvenues durant leur évaluation avant de « jump to conclusions ». « Ils ont mis des choses absurdes dans ce rapport », maintiennent-ils/

Les critiques de la QAD dans le School Profiling Report portent sur l’environnement physique de l’école et l’encadrement du travail, le manque de formation des profs, le non-respect de l’heure d’arrivée par les enseignants. « Au niveau hiérarchique, dans la fonction publique, le “grade” de QAD Officers est inférieur à celui des recteurs », soulignent les chefs d’établissement. « Ils n’ont pas les compétences pour évaluer le travail du recteur mais dans un esprit de collaboration nous les avons accueillis parce qu’on nous avait dit que le QAD voulait prendre connaissance des “good practices” dans chaque école, et ce dans le but de les partager », font-ils ressortir avant d’ajouter : « on croyait qu’ils allaient être objectifs dans leur rapport. Mais ils se sont focalisés sur les manquements alors que certains problèmes ne relèvent nullement de la responsabilité du chef d’établissement mais de celle du ministère. Est-ce la faute des recteurs si les carreaux dans les salles de classe ne sont pas appropriés à un environnement scolaire ou s’il y a des chiens errants ou d’autres animaux qui circulent dans la cour de l’école ? », se demandent-ils.

Ce qui agace davantage ces derniers, c’est que le QAD aurait minimisé les “good school practices” dans ce rapport controversé. « Ils ont été très avares dans leur rapport au sujet des “good practices” », affirment des recteurs.

Les responsables ont pris connaissance de ce School profiling Report le 20 septembre lors d’une réunion au ministère et lors de laquelle le Directeur de la Quality Assurance Division leur aurait demandé d’en soumettre des copies aux écoles. Le syndicat souhaite à présent « une réunion urgente » avec la Quality Assurance Division pour discuter de ce School Profiling Report.