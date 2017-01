SECONDAIRE D’ÉTAT : Une quarantaine de classes de Form I vides l’an prochain

Interrogation dans les écoles : « Augmentation de classes de Lower VI ou transfert des profs vers d’autres établissements ? »

Avec la mise en route du Nine-year Schooling, onze collèges d’État déjà identifiés ne prendront pas d’élèves en Form I l’an prochain car appelés à devenir des Academies. Il s’agit en général de grands établissements avec habituellement quatre classes de Form I de 35 à 40 élèves chacune. Une baisse aussi importante du nombre d’admissions diminuera le volume de travail des profs, d’où la question dans les collèges concernés ces jours-ci : « Le ministère augmentera-t-il le nombre d’admissions en Lower VI dans ces onze collèges ou envisage-t-il de transférer le personnel ailleurs ? » La Education Officers Union souhaite que le ministère « dissipe au plus vite le flou sur de nombreux points ».

D’après le plan du Nine-Year Continuous Basic Education, les 11 National Schools identifiées à une nouvelle destinée, soit à devenir des Academies sont : Dr Maurice Curé State College ; Droopnath Ramphul State College ; GMD Atchia Secondary School ; John Kennedy College ; Mahatma Gandhi Institute ; Queen Elizabeth College ; Royal College Curepipe ; Royal College Port-Louis ; S. Bissoondoyal SC ; Sir Raman Osman SC et Forest-Side SSS Girls.

À partir de l’année prochaine, il n’y aura plus de classes de Grade 7 (Form I) et graduellement les classes de Form II et de Form III disparaîtront. Toujours d’après le plan de mise en pratique de la réforme, ces établissements commenceront à recruter des élèves en 2021 pour le Grade 10 (Form IV), soit parmi les premiers candidats aux examens du futur National Education Certificate.

Depuis le début de cette année scolaire, la question de l’éventuelle transformation de ces établissements en Academies a commencé à susciter nombre de questions dans les staff rooms concernés en raison d’une diminution de leur work load. « Avec moins d’élèves, il est certain qu’on sera confronté à un surplus de profs à moins que le ministère n’envisage d’admettre un plus grand nombre d’élèves dans les classes de HSC ou de transférer le personnel vers les établissements régionaux. Mais jusqu’ici, le ministère n’a rien dit au sujet de ses intentions et vous pouvez constater vous-même la vitesse avec laquelle se déroule l’année scolaire », dit un recteur.

Selon nos informations, le ministère a demandé aux recteurs de ces 11 collèges de lui fournir les informations sur le nombre de classes cette année et une estimation pour l’année scolaire 2018. « C’est maintenant que le ministère commence à nous demander des informations sur la population estudiantine dans ces 11 collèges », dit un recteur qui ne cache pas ses appréhensions par rapport à la nouvelle configuration l’année prochaine. « Tout ce que l’on souhaite, c’est qu’il n’y ait pas de pagaille par rapport à ces futures classes vides », précise notre interlocuteur.

L’Education Officers Union dit recevoir pas mal d’appels de ses membres depuis le début de l’année au sujet de ces prochaines salles de classe vides. D’ailleurs, d’après le PRB, le prof du secondaire ne doit pas avoir moins de 30 periods par semaine (28 teaching periods et deux activity periods). « Les profs veulent être fixés sur les intentions du ministère. Ils veulent savoir s’ils seront transférés vers les Regional Colleges et de quelle manière se fera cet exercice. Tout est encore flou. Nous enverrons une lettre cette semaine au Chief Executive du ministère pour demander une rencontre », dit Hansraj Beehary-Panray, le président de l’Education Officers Union. Il serait aussi convenable, souligne ce dernier, que les parents sachent si le ministère envisage d’augmenter le nombre de classes en Lower VI dans ces 11 établissements en attendant les premiers examens du National Education Certificate.