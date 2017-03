SECONDAIRE D'ÉTAT : Atmosphère tendue à la Phoenix SSS

L'atmosphère de travail est tendue ces jours-ci au sein de la Phoenix SSS depuis un mouvement de mécontentement des élèves la semaine dernière. Ces derniers ont en effet protesté bruyamment contre l'attitude de la direction de l'établissement, incident ayant perturbé les classes pendant au moins une heure. L'arrivée de la police a ramené le calme au sein de l'école tandis que le ministère de l'Education a immédiatement dépêché sur place des officiers pour s'enquérir de la situation.

Depuis le début de l'année scolaire, le ministère a été confronté à d'autres protestations d'élèves dans ses collèges, notamment à l'Adolphe de Plevitz SSS, à Grand-Baie, et à la Rivière-du-Rempart SSS. Les protestataires déplorent la qualité de l'environnement physique dans lequel ils évoluent chaque jour et réclament une amélioration des infrastructures, de même que de nouvelles facilités. S'agissant de la Phoenix SSS, les élèves, mais aussi des profs, ne sont pas d'accords avec le leadership de l'Acting Rector de l'établissement. Celle-ci occupe un poste à responsabilités dans ce collège de Phoenix depuis au moins dix ans. Elle a été d'abord Deputy Rector avant d'être nommée Acting Rector. La Governement Secondary Schools Teachers Union (GSSTU) souligne la pratique de transfert des profs et des chefs d'établissement tous les six ans dans les collèges d'États afin de donner la chance à tout le monde de travailler dans différents types de collèges. Ce syndicat se dit « étonné » de la décision du ministère de ne pas appliquer cette politique de transfert dans le cas de l'Acting Rector de la SSS Phoenix et en demande les raisons. À la suite de la protestation des élèves, la GSSTU demande au ministère de la transférer, d'autant, affirme ce syndicat, que les relations professionnelles entre la direction et le personnel enseignant seraient plus tendues. « Il y a certaines insinuations selon lesquelles les profs auraient incité les élèves à manifester la semaine dernière. Ce n'est pas vrai. Pour la bonne marche de l'établissement, il serait mieux que le ministère procède à un transfert au niveau de la direction de cet établissement », dit Vikash Ramdonee, président de la GSSTU.