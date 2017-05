SECONDAIRE- NOUVEAUX MANUELS : Mécontentements sur la composition des panels pour les langues asiatiques

Les différents panels constitués pour l’élaboration des nouveaux manuels de langues asiatiques au secondaire doivent se réunir pour la première fois cette semaine. Mais la grogne se fait déjà entendre parmi les enseignants, car il est estimé que certaines personnes choisies ne détiennent pas les qualifications requises. On dénonce des conflits d’intérêts et des pressions de la part des organisations culturelles.

Sur quelle base a-t-on choisi les personnes pour les panels de langues asiatiques ? C’est la question que se posent beaucoup d’enseignants, après avoir appris que certains ne possédaient pas leur PGCE. Deux nominations en particulier sur le panel d’Hindi suscitent la colère des enseignants. La première serait une proche d’un Senior Lecturer du MGI et la deuxième, l’épouse du directeur d’une institution tertiaire du pays. « Y a-t-il eu conflits d’intérêts dans l’exercice de sélection ? » se demandent les enseignants.

Sollicité sur la question, Vikash Ramdonee, président de la Government Secondary Teachers’ Union (GSSTU) et également membre du panel d’Hindi, confirme ce malaise parmi les enseignants de langues asiatiques. Il estime avant tout que le ministère de l’Éducation aurait dû assumer ses responsabilités, au lieu de confier la responsabilité du curriculum au MGI. « C’est aberrant et révoltant que ce soit le MGI qui ait eu la responsabilité de choisir les différents membres qui feront partie des panels, alors que ce n’est même pas une institution pédagogique. Voilà pourquoi l’apprentissage des langues asiatiques à Maurice est resté statique, voire s’est dégradé au fil des années ».

Outre la présence des proches sur ces panels, la proximité avec les organisations socioculturelles est aussi dénoncée. Les enseignants font ressortir que les langues n’ont rien à voir avec la religion, et que le présent exercice de préparation des manuels devrait être purement académique. « Il y a eu des nominations à caractère religieux dans le passé, maintenant cela refait surface, c’est dommage », dit Vikash Ramdonee.

Les enseignants se demandent également quel est le rôle du Mauritius Institute of Education (MIE) dans cette affaire. Ils font ressortir que cette institution est responsable de la pédagogie à Maurice et que c’était à elle et non pas au MGI de procéder à l’élaboration des manuels. « Par le passé, le MGI apportait son soutien au ministère de l’Éducation pour le programme des langues asiatiques. Mais depuis quelques années, le ministère s’est lavé les mains en lui confiant toute la responsabilité. Combien de temps encore va-t-on causer de tort aux langues asiatiques ? » se demandent-ils.

De son côté, le ministère de l’Éducation invite les enseignants mécontents à la discussion, afin de trouver une solution sur ce dossier.