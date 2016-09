SECONDAIRE PRIVÉ : La résistance contre les projets de Dookun renforcée

Quatre anciens ministres de l’Éducation et des partenaires du secondaire privé sur la même longueur d’onde contre les changements à la “PSSA Act” et expriment leurs réserves sur la réforme de l’éducation

La ministre de l’Éducation devra affronter aussi la colère des partenaires du secondaire privé. À l’unanimité samedi dernier, les dirigeants de l’UPSEE et ceux du syndicat des collèges confessionnels ainsi que quatre anciens ministres de l’Éducation ont rejeté la nouvelle loi mettant à l’écart les représentants du secondaire privé du board de la PSSA, en dénonçant ce qu’ils qualifient tous de « recul très grave » dans le partenariat privé-État.

Cette réunion de délégués de l’UPSEE a donné le ton à une plateforme commune dans le secondaire privé pour réclamer le gel de plusieurs projets du ministère qui, selon ce syndicat, « affecteraient grandement l’avenir du secondaire privé ». Y ont participé quatre anciens ministres de l’Éducation, Steven Obeegadoo, Kadress Pillay, Dharam Gokhool et Vasant Bunwaree, ainsi que Lysie Ribot, présidente de la Secondary & Preparatory School Teachers & Other Staff Union (SPSTSU), syndicat des collèges confessionnels.

Les différents intervenants n’ont pas ménagé la ministre Leela Devi Dookun-Luchoomun dans leurs critiques sur plusieurs sujets. D’abord, ils l’ont blâmée sévèrement pour la « mauvaise gestion » du dossier de subvention des frais d’examens SC/HSC. S’ils ont tous fait ressortir qu’ils ne cautionnent en aucune manière l’absence des élèves à l’école, ils ont toutefois plaidé samedi pour le renvoi à l’année prochaine des mesures prises par le gouvernement pour l’obtention de cette subvention en raison de « leur annonce tardive » et de « la confusion » en ce qu’il s’agit de la période de comptabilisation des jours de présence. Les intervenants ont tour à tour mis en exergue le « cafouillage » de ces derniers jours entourant l’annonce de telles mesures aux parents et aux élèves et la tension qui prévaut parmi les candidats à la veille des examens. « Laissons les candidats entrer en salle d’examens en toute sérénité. Dans l’intérêt des candidats et de celui de l’éducation, que Mme Dookun mette son orgueil de côté et annule cette année ces mesures », ont déclaré les différents intervenants.

L’UPSEE avait convoqué cette réunion de délégués pour discuter principalement de l’amendement apporté à la PSSA Act, qui a comme conséquence la mise à l’écart des représentants du secondaire privé du Conseil d’administration de cet organisme. Les quatre anciens ministres de l’Éducation considèrent ce changement comme une « brèche » dans la politique de partenariat État-privé et se disent « révoltés » par cette décision. Un rappel historique de Steven Obeegadoo sur le partenariat État-privé dans le domaine du primaire et du secondaire a été bien apprécié dans la petite assemblée. « Ce changement annonce la fin d’un partenariat qui a bien fonctionné », ont estimé les différents intervenants. Ces anciens ministres accordent leur soutien total aux stakeholders du secondaire privé dans leurs démarches pour amener le gouvernement à revenir sur sa décision concernant l’exclusion des représentants du secteur privé sur le board de la PSSA. Lysie Ribot, présidente de l’UPSEE, ainsi que Munsoor Kurimbaccus et Souman Jugdamby, respectivement vice-président et secrétaire de l’UPSEE, se sont attardés sur le manque de consultation du ministère de l’Éducation avec les partenaires du privé sur ce dossier. « La Fédération des managers des collèges privés ainsi que la direction de l’Éducation catholique ont confirmé publiquement dans la presse n’avoir jamais été approchés par le ministère pour discuter des changements à la loi. Comment parler de partenariat puisque la décision a été prise unilatéralement ? » observe Lysie Ribot.

Le Nine-Year Schooling a aussi été abordé lors de cette réunion et tour à tour les intervenants ont relevé les « nombreux points encore flous » de ce projet de réforme. Ils déplorent par la même occasion le « manque de communication » de la ministre de l’Éducation sur la mise en œuvre de ce projet, ajoutant craindre pour « l’avenir de l’éducation ».

L’UPSEE se dit « très satisfaite » de la participation et du déroulement de la réunion de samedi dernier et affirme que la « plateforme syndicats d’employés-Fédération des managers » pour contester les décisions du ministère « a été bien enclenchée ». Ce syndicat mobilise ses membres à présent pour trois manifestations pacifiques, le 16 septembre devant le bureau du ministère de l’Éducation, le 20 devant l’hôtel du gouvernement et le 23 devant la PSSA, lesquelles déboucheront sur une marche de protestation dans les rues de Rose-Hill le 24 septembre.