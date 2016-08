SECONDAIRE PRIVÉ - PSSA (AMENDMENT) BILL : SPSTSU, « le board, la voie libre aux décisions unilatérales »

Le syndicat des collèges confessionnels catholiques et non catholiques conteste lui aussi le PSSA (Amendment) Bill et attire l'attention sur deux points spécifiques relatifs au fonctionnement du board, notamment le nombre de membres requis pour constituer un quorum et le nombre de voix nécessaires pour faire avaliser une décision. « C'est la voie libre aux décisions unilatérales ! » craint la Secondary & Preparatory Schools Teachers and Other Staff Union (SPSTSU).

Après l'UPSEE et la Fédération des managers des collèges privés, qui ont pris position durant la semaine écoulée contre le projet de loi, c'était au tour de la SPSTSU hier après-midi d'élever la voix. Soulignons que la nouvelle structure du board proposée demeure le principal point contentieux dans ce projet de loi et donne lieu a de nombreux débats dans les collèges. Le conseil d'administration sera composé de huit membres et, au paragraphe 11 du Bill, on peut lire : « At any meeting of the board, 5 members shall constitute a quorum »; « Everything authorised or required to be done by the Board shall be decided by a simple majority of the members present and voting. »

« Puisque le board peut se réunir avec seulement cinq membres, et dans lequel cas trois voix suffiraient pour faire voter une décision majeure concernant une centaine de collèges privés, nous estimons que c'est très dangereux pour l'avenir du secondaire privé. C'est la voie libre aux décisions unilatérales », dit Lysie Ribot, présidente de ce syndicat. La SPSTSU, à l'instar de l'autre syndicat du secondaire privé, proteste fermement contre l'exclusion des représentants des employés des collèges au sein du board. Ce syndicat affirme que les représentants syndicaux « ont toujours veillé à ce que les affaires se déroulent correctement », avant de poser la question : « Notre présence gêne-t-elle la PSSA parce que nous agissons en tant que chien de garde ? » Ce syndicat souligne que le board fonctionnera à l'avenir exclusivement avec des représentants de plusieurs ministères et de deux nominés du ministre. « Qui parmi ces huit membres osera exprimer son désaccord au directeur de la PSSA sur une question spécifique en sachant que le dossier finira par atterrir au ministère de l’Education ? » demande la SPSTSU. Cette dernière exprime aussi de sérieuses réserves au sujet du Consultative Committee, mentionné dans le Bill. Le texte stipule qu'un tel comité « may include » des managers des collèges privés « ou » des représentants des syndicats des employés « ou », encore, des “relevant stakeholders”. « Lorsqu'on regarde le libellé du projet de loi, on arrive à la conclusion que le choix des personnes qui siégeront dans ce comité, de même que son fonctionnement, dépendra du bon vouloir du board. D'ailleurs, la Chairperson en fera partie. On craint que cette instance ne soit un “eye-wash” car la décision finale pour n'importe quelle question revient unilatéralement au board. » Et de poursuivre : « Il est clair, d'après les termes “may include” et “or” utilisés, qu'il n'y a aucune garantie que les managers et les employés soient représentés au sein de ce comité. » La SPSTSU se pose également des questions sur l'identité de ces “relevant stakeholders”. « Qui sont-ils ? Est-ce les parents ? Des Ong ? Des entreprises privées ? Des hommes religieux ? Des représentants d'organismes gouvernementaux ? ». Soulignons que le projet de loi figure à l'ordre du jour de la séance de mercredi.