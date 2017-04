SECTEUR BANCAIRE : Alain Law Min nommé CEO de la MCB

Alain Law Min a reçu le titre de Chief Executive Officer (CEO) de la Mauritius Commercial Bank (MCB), la banque commerciale la plus importante du pays. Cette décision a été entérinée par le board de la MCB Ltd lors de ses délibérations d’hier. Alain Law Min succède à Anthony Withers, qui avait demandé à être relevé de ses fonctions fin 2016. Entre-temps, il avait agi en tant que CEO suppléant et membre du board.

Comme c’est le cas avec le Group Chief Executive du MCB Group, Pierre-Guy Noël, Alain Law Min était Senior Manager de la De Chazal Du Mée’s Consulting Division avant de se joindre à la MCB en 1995. Au cours de sa carrière à la MCB, le nouveau CEO avait assumé la responsabilité de Project Manager du Business Process Re-Engineering Exercise. Il a été la cheville ouvrière pour le lancement des Leasing, Factoring and Private Banking Services avant d’être nommé Head de la Retail SBU, ayant sous sa responsabilité les Affluent, Individual, Business Customer Segments, le réseau des filiales aussi bien que les unités de Retail Product et Operations and Services. De juillet 2015 à décembre 2016, Alain Law Min avait été le Deputy CEO sous Anthony Withers. Raoul Gufflet sera le Deputy Chief Executive de la MCB.