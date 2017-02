SECTEUR BANCAIRE : La BoM part en guerre contre des banques-marrons

La Banque de Maurice est passée à l’offensive contre des banques-marrons, opérant sans aucun permis dans la juridiction de Maurice. À cet effet, un des responsables de cette institution a consigné hier au QG du Central CID une déposition à charge contre une société, qui s’est octroyé le titre de banque et qui opère en tant que telle dans la région d’Ébène. En parallèle, la Banque centrale a placé sur son site Web un avertissement contre toute utilisation frauduleuse du terme “Bank” et met en garde contre des clients, qui pourraient être tentés d’opérer des comptes ou d’engager des transactions avec des banques frauduleuses.

Les premières indications sont que dans la déposition de la Banque de Maurice, les opérations bancaires entreprises par l’ASA Investment Bank, alors que cette entité ne détient pas de Banking Licence, ont été dénoncées formellement. Des limiers du Central CID se sont vus confier la responsabilité d’initier une enquête sous les dispositions du Banking Act en vue de déterminer s’il y a infraction. La procédure voudrait qu’après la déclaration de la Banque centrale, accompagnée de documents soutenant les allégations d’opérations de banque-marron, le Central CID doive entendre la version des faits des représentants de la société avant de décider de la marche à suivre dans cette affaire, mettant à risque la réputation du système bancaire mauricien.

Depuis ces derniers temps, la Banque de Maurice n’a cessé de maintenir la vigilance dans le secteur avec différentes initiatives. La dernière en date est intervenue hier, en marge de la dénonciation du cas de banque-marron. Sur son site Web, la Banque centrale a émis un communiqué portant sur des restrictions quant à l’utilisation du terme “Bank”. « Members of the public are hereby informed that there is a restriction on the use of the word “bank” under the Banking Act (“Act”) », avertissent les autorités bancaires, qui ajoutent que « unless specifically provided for in the Act, only a bank duly licensed by the Bank of Mauritius (“Bank”) may make use of the word “bank” or any of its derivatives in any language in the description or title under which the bank is carrying on business in Mauritius, amongst others ». En conclusion, la Banque de Maurice souligne que toute infraction à cette clause du Banking Act est passible de sanctions légales car « the unauthorised use of the word “bank” or any of its derivatives is an offence under the Act ».

Dans un autre ordre d’idées, lors de son intervention dans le cadre de la conférence sur le “Cross-Border Banking and Regulatory Reforms : Implications for Africa from International Experience”, le gouverneur de la Banque de Maurice, Ramesh Basant Roi, n’a pas manqué de mettre l’accent sur l’importance accrue du rôle du régulateur dans le secteur bancaire. « Regulatory challenges keep multiplying on the regulators’ table. For instance, we observe in our jurisdiction here that the distinction between subsidiaries and branches are blurring. Instead of being incorporated locally as completely separate legal entities, subsidiaries of big banking groups are being organized along business lines. Different subsidiaries of the same banking groups are being set up in different jurisdictions with different facilities and advantages. Would a failure of one of the subsidiaries not bring down the entire group ? » devait-il observer devant ses pairs venus d’Afrique et la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde.