SECTEUR BANCAIRE : La MCB introduit la carte à puce MasterCard Debit

La MCB se lancera, à partir du mois prochain, dans un exercice de remplacement des quelque 675 000 cartes de débit Maestro par la dernière génération de carte à puce MasterCard Debit. Objectif : offrir une sécurité optimale aux détenteurs de cette nouvelle carte, faciliter les transactions dites « contactless » et permettre des achats en ligne.

La MCB procédera gratuitement dès octobre 2016 au remplacement de la carte de débit Maestro par une nouvelle carte de débit à puce MasterCard qui, selon la direction de la division des cartes du groupe bancaire, offrira une « sécurité optimale » aux clients et permettra à la banque de passer au « contactless », technologie permettant d'effectuer un paiement sans avoir à introduire la carte dans un terminal.

« En remplaçant les cartes Maestro, nous offrons à tous nos clients des cartes dernier cri dotées des meilleures normes de sécurité et qui leur permettront de profiter d’encore plus d’avantages. C’est un ambitieux projet qui sera réalisé par étapes à partir d’octobre en partenariat avec MasterCard et qui permettra aux Mauriciens d’avoir des cartes les plus sophistiquées au monde », déclare Binesh Mangar, responsable de MCB Cards. Au sein de la division des cartes de la MCB, on précise que la MasterCard Debit sera dotée d'une puce électronique dernier cri. « La carte est pratiquement inviolable et “inclonable”. Elle rassurera les clients surtout par rapport au “skimming” », fait-on ressortir. Plusieurs tentatives de “skimming” ont été enregistrées sur les guichets automatiques (ATM) de différentes banques à Maurice au cours des deux dernières années. L'introduction de la carte de débit à puce devrait, estime-t-on, décourager les potentiels fraudeurs, car les données ne pourront être copiées.

La MasterCard Debit ouvrira la voie aux opérations « contactless ». Cette technologie permet d'effectuer un paiement sans qu'on ait à introduire sa carte bancaire dans un terminal. Grâce à cette technique, un client pourra utiliser sa carte pour de petits montants (exemple : paiement du ticket d'autobus ou petits achats quotidiens). Les opérations sont rapides et faciles avec un paiement effectué en un clin d'oeil, et cela en approchant la carte du terminal sans risque de doublon. La MCB fera installer des terminaux de paiement « contactless » d'ici le début de l'année prochaine.

Par ailleurs, la nouvelle carte de débit MasterCard sera acceptée pour les transactions en ligne, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici pour la carte Maestro. « Son lancement devrait booster les achats par Internet, qui sont pour le moment exclusivement réservés aux détenteurs de carte de crédit. L'e-shopping sera démocratisé », indique la direction de MCB Cards.

Daniel Monehin, président de MasterCard pour l'Afrique subsaharienne, se réjouit du partenariat avec la MCB : « Nous sommes très heureux de faire partie d'une autre première de la MCB à Maurice et d'être un partenaire privilégié dans l'implémentation de cette carte dernier cri. Le partenariat MCB-MasterCard vise à booster l'écosystème de paiements numériques de Maurice. En d'autres mots, il s'agit de permettre aux Mauriciens d'avoir accès à des moyens de paiement qui sont pratiques, sécurisés et rapides. »

La MCB compte remplacer graduellement les cartes Maestro au cours des 12 prochains mois. Environ 100 000 cartes de débit MasterCard seront introduites à partir du mois prochain. Le client recevra un courrier contenant sa nouvelle carte de débit ainsi que la date d’expiration de sa carte Maestro. Il devra ensuite activer sa nouvelle carte et obtenir son code secret (PIN) directement sur l’application mobile Juice, en appelant la MCB ou encore en visitant une agence de la banque .

La MCB a lancé la première carte bancaire à Maurice il y a une trentaine d'années. La monétique a fait sa percée chez nous en 1987 avec la carte de retrait Mr Best pour utilisation aux guichets automatiques de la MCB. Suite à un accord avec MasterCard en 1995, la carte fut rebaptisée Maestro, devenant utilisable pour des paiements via un code secret. Dans les milieux de la MCB, on soutient que la Maestro est de loin la carte bancaire la plus populaire à Maurice. On indique que, selon les données de la Banque de Maurice, fin juillet, 1 428 073 cartes de débit et 266 566 cartes de crédit étaient en circulation dans le pays.