SECTEUR BANCAIRE: L'antenne de MCB Microfinance opérationnelle à Rodrigues

Après seulement huit mois d’opération, la MCB Microfinance implante une antenne à Rodrigues. Cette filiale du groupe MCB, consacrée à la microfinance, offrira les mêmes services à Rodrigues, soit des prêts sans garantie allant jusqu’à Rs 600 000 aux petits entrepreneurs et à ceux travaillant à leur propre compte.

Depuis juillet de l’année dernière, MCB Microfinance a alloué plus de 650 prêts à des entrepreneurs. Cette performance, qui dépasse largement les prévisions initiales, repose sur les particularités de l’offre de MCB Microfinance et son service de proximité adapté aux besoins des clients. « Notre méthodologie est unique à Maurice et consiste à aller visiter le “business” pour mieux comprendre son fonctionnement, ses revenus et ses dépenses. En déterminant la capacité de remboursement de l’entrepreneur, nous avons pu servir des clients qui avaient difficilement accès au crédit », explique Aurélie Leclézio, Chief Executive de MCB Microfinance. Avec une antenne à Port-Mathurin, MCB Microfinance souhaite faciliter l’accès au crédit aux entrepreneurs rodriguais. « Il y a de nombreux entrepreneurs à Rodrigues et nous espérons pouvoir leur apporter des solutions pour le développement de leurs activités », ajoute-t-elle.

Comme à Maurice, MCB Microfinance proposera deux types de prêts, compris entre Rs 20 000 à Rs 600 000, aux petits entrepreneurs, soit le Micro LoanWorking Capital, destiné à ceux qui ont besoin de financement pour faire tourner leur business via l’achat de matières premières ou le renouvellement de stock, entre autres. Ce prêt est remboursable sur une période de 6 à 18 mois. Et ensuite le Micro Loan Investissement, qui cible ceux qui veulent investir dans le développement de leurs activités via l’achat d’équipements, de mobilier et la rénovation de leur local, entre autres. Ce prêt est remboursable sur une période allant jusqu’à quatre ans.

Pour être éligibles à ces prêts, les entrepreneurs doivent être opérationnels depuis au moins un an et avoir un Business Registration Number. MCB Microfinance cible une variété d’entrepreneurs de tous secteurs confondus. Aurélie Leclézio se dit certaine que le déboursement d’un Micro Loan pourra se faire « en moins de trois semaines », comme tel est le cas à Maurice.