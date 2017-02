SECTEUR BANCAIRE—PREMIER TRIMESTRE—MCB GROUP: Des profits en hausse de 7,1% (Rs 3,4 Mds)

Au 31 décembre dernier, pour le premier trimestre de l’exercice financier en cours, le MCB Group a réalisé des profits après impôts de l’ordre de Rs 3,4 milliards, soit une progression de 7,1%. L’indicateur de l’Operating Income a, au cours de la même période, enregistré une croissance de 8% pour atteindre Rs 7,7 milliards grâce à des investissements accrus dans les bons du Trésor et les titres d’État, et ce en dépit d’un excédent de liquidités sur le marché. D’ailleurs, commentant l’évolution de la situation dans le “Group Management Statement”, Pierre-Guy Noël, Chief Executive du groupe MCB, note que « the operating environment remains difficult, with the domestic banking system still being subject to high liquidity conditions both in rupee and in foreign currencies ».

Dans son analyse du bilan financier du premier trimestre, le Chief Executive de la MCB fait état de « an encouraging performance considering the challenging operating environment ». Il soutient que cette performance s’articule sur une croissance continue des revenus d’opération. « Net Interest Income rose by 8.0% essentially due to higher investment in Treasury Bills and Government securities amidst persisting excess liquidity, with an improvement in average yields also observed », déclare-t-il, en ajoutant que l’item du « net fee and commission income » a connu une régression marginale. Le Net Interest Income a atteint Rs 4,8 milliards au 31 décembre alors que le Non-Interest Income de Rs 1,7 milliard est en baisse de 1,3%.

Un autre facteur qui n’a pas progressé est le volet du Regional Trade Finance. Cette réduction est la conséquence de l’impact du cours du pétrole, facteur qui a été compensé par des revenus plus élevés générés par des activités de Wealth Management and Payment. Les autres sources de revenus ont augmenté de 23,1%, « driven by higher profit on exchange on the back of a rise in the volume of transactions and by increased revenues in some non-banking business lines ».

De l’autre côté du tableau, les dépenses opérationnelles ont connu une majoration de 6,8%, le Cost to Income Ratio tombant à 41,3%, contre 41,8% pour la précédente période correspondante. Les provisions pour les besoins de Credit Impairment se montent à Rs 525 millions, soit un Annualised Rate de 60 du Gross Loan Portfolio, contre 57 points fin juin de l’année dernière.

Une amélioration de la performance du groupe PAD a eu pour effets que la contribution des filiales a augmenté de 19,1%, soit un montant de Rs 44 millions avec celle générée par la BFCOI présentée comme étant « flat ».« Our capitalisation level remains comfortable with shareholders’ funds increasing to Rs 42.9 billion, contributing to a capital adequacy ratio of 18.3% as at December 2016, of which 15.6% in the form of Tier 1 », souligne le Chief Executive.

Au chapitre des “Loans and Funding”, le groupe MCB révèle une reprise des Gross Loans, un signe d’une relance sur le plan économique. « After remaining flat for several quarters, a pick-up in gross loans has been observed lately as evidenced by a year-on-year growth of around 2% to Rs 177 billion as at December 2016. Total deposits rose by 11.0% to reach Rs 266.8 billion, boosted by a strong rise in rupee-denominated deposits. As a result, total loans represented some 66% of deposits and around 63% of the total funding base, when including borrowings and subordinated debt » , a indiqué le Chief Executive du groupe.

D’un point de vue général, le groupe MCB prévoit que le bilan de l’exercice financier 2017/18 devrait être meilleur que le précédent. « The operating environment remains difficult, with the domestic banking system still being subject to high liquidity conditions both in rupee and in foreign currencies. However, the expansion of our loan portfolio is an encouraging sign which is being confirmed by our pipeline of projects. The latter should be further boosted in the periods ahead if domestic public and private investment projects are executed as planned. On the whole, full year results are expected to improve compared to last year », note Pierre-Guy Noël.