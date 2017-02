SECTEUR BANCAIRE - RÉGLEMENTATION ET SURVEILLANCE : Basant Roi (BoM), « Il reste encore beaucoup à faire »

Bien que plusieurs initiatives aient été prises ces dernières années pour assurer une réglementation et une supervision efficaces du secteur bancaire, il y a encore beaucoup à faire au niveau du régulateur de ce secteur. C’est ce qu’a souligné hier après-midi le gouverneur de la Banque de Maurice, Ramesh Basant Roi, lors de l’ouverture officielle de la conférence sur les activités bancaires transfrontalières et les réformes réglementaires tenue au siège de l’Africa Training Institute (ATI), institution de formation créée par le Fonds monétaire international (FMI), à Ébène.

Évoquant le besoin de surveillance des activités transfrontalières des banques en Afrique, Ramesh Basant Roi a estimé que les régulateurs pourraient envisager la création d’une structure réglementaire régionale ou panafricaine.

Le gouverneur de la BoM a parlé des grandes étapes de développement du secteur bancaire à Maurice, soulignant que la réglementation et la surveillance des banques ont commencé formellement au début des années 70. Sur les huit banques alors en activité, cinq étaient des succursales de banques internationales. Un mélange de règlements venant des pays d’origine et d’accueil guidait leurs opérations. Dans la première moitié des années 80, Maurice avait pris des mesures pour libéraliser progressivement son secteur financier. En 1989, l’offshore banking a été lancé. Deux types de licences bancaires étaient délivrés, l’un pour les banques exerçant exclusivement des activités bancaires offshore et l’autre pour les banques exerçant des activités bancaires domestiques. En juillet 1994, avec la suspension de la loi sur le contrôle des changes, la libéralisation progressive du secteur financier a été achevée.

« Le rythme accéléré de la mondialisation et de l’intégration financière a posé de sérieux défis aux banques opérant à Maurice et à nous en tant que régulateur. Il est vrai que, comme d’autres organismes de réglementation dans de nombreuses juridictions, nous n’étions pas prêts à relever les défis », affirme Ramesh Basant Roi. Les banques opérant dans le secteur offshore ont ensuite été placées sous le coup de plus ou moins les mêmes normes réglementaires et de surveillance que celles applicables aux banques domestiques. Le régime de licence double a été supprimé. Pour le gouverneur de la BoM, l’un des développements les plus significatifs ayant marqué l’économie mauricienne au cours des 27 dernières années a été l’introduction en 2004 d’un régime de licence unique pour les banques opérant dans notre juridiction. Ce régime permettait aux banques offshore d’interagir activement avec le marché monétaire (transactions en roupies aussi bien qu’en devises) ainsi qu’avec l’économie nationale.

Les activités bancaires transfrontalières ont alors commencé à s’intensifier. La Bank of Mauritius Act et la Banking Act ont été revues pour répondre aux nouveaux défis réglementaires. La Bank of Mauritius Act de 2004 stipule que la BoM n’a pas à recourir au gouvernement pour émettre des directives aux banques. Elle est donc libre des pressions pouvant venir du secteur bancaire ou d’autres parties. « Avec l’accélération de l’intégration financière, les activités bancaires transfrontalières se sont également accélérées dans les années 90 », poursuit Ramesh Basant Roi. Aujourd’hui, dit-il, les opérations transfrontalières constituent environ 60 % des activités du secteur bancaire local. « Le total des actifs bancaires représente environ 300 % de notre Produit intérieur brut. Les risques et les vulnérabilités à notre secteur financier et à l’économie nationale ne sont pas négligeables ».

Le gouverneur a énuméré plusieurs initiatives prises au niveau de la réglementation et la surveillance du secteur bancaire dont la signature de protocole de coopération avec des régulateurs de la région, la surveillance des conglomérats, des examens conjoints des entités relevant de la compétence des régulateurs tant à Maurice que dans les pays de la région, la mise sur pied de collèges de surveillance, l’adoption des normes pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et la consolidation du cadre de surveillance de la BoM axé sur les risques.

« Ces initiatives ne sont en aucun cas adéquates pour une réglementation et une supervision efficaces de notre secteur bancaire. Il reste encore beaucoup à faire », a soutenu le gouverneur de la BoM qui a, dans la foulée, évoqué la possibilité de création d’un cadre de résolution de crise pour Maurice. Avec un monde financier de plus en plus numérisé, des initiatives bien plus audacieuses pour renforcer les cadres réglementaires et de surveillance non seulement à Maurice mais dans tous les autres pays du continent africain sont nécessaires. Ramesh Basant Roi a alors plaidé pour l’instauration d’une structure réglementaire régionale ou panafricaine pour surveiller les banques qui ont des activités bancaires transfrontalières significatives.