SECTEUR BANCAIRE : Le SBM Group 1er partenaire mauricien du géant chinois Alipay

Le SBM Group poursuit l’internationalisation de ses opérations. Ce groupe bancaire a signé un accord de partenariat avec le géant chinois Alipay. Le Group Chairman, Kee Chong Li Kwong Wing, accompagné du Head de Cards Services et du e-business Veeren Manikion de la SBM, a signé un accord de partenariat avec Alipay, représenté par Carl Su, Vice-Président de Ant Financial Services, le 24 octobre dernier à Hangzhou, en Chine.

Le Groupe SBM est la première institution financière mauricienne à s’associer au leader du service financier numérique et de la lifestyle platform Alipay qui est exploitée par Ant Financial Services, société sœur du Groupe Alibaba du célèbre Jack Ma. La signature de cet accord s’inscrit principalement dans le but de faciliter dans un premier temps les paiements des touristes chinois venant à Maurice et les commerçants aussi bien que les prestataires de services mauriciens à travers leurs mobiles. Les effets favorables se déclineront sur leurs chiffres d’affaires, ainsi que sur le développement des petites et moyennes entreprises, le nombre de visiteurs chinois à Maurice et l’économie mauricienne en général. Ce service sera subséquemment étendu aux Mauriciens pour le paiement mobile.

De plus, SBM envisagera de capitaliser sur la plateforme Fliggy, une filiale du groupe Alibaba, afin d’offrir la possibilité aux commerçants et prestataires de services mauriciens détenant ces facilités de paiement de faire de la promotion de leur entreprise en Chine. Fliggy, précédemment connue comme Alitrip, propose non seulement une plateforme publicitaire mais offre aussi les facilités d’achat de billets d’avion ou faire une réservation de son hôtel en ligne.

Pour le Chairman du Groupe SBM, « ce nouveau mode de paiement facilitera les achats des touristes chinois à Maurice mais est surtout un mode de paiement très efficace aussi bien que sécurisé tout en utilisant les dernières technologies sur leurs mobiles. De plus, les détenteurs de ce nouveau mode de paiement pourront profiter d’une promotion publicitaire en Chine à travers la plateforme Fliggy ».

Ces nouvelles facilités devront générer des effets positifs sur l’industrie touristique locale, qui lorgne le marché chinois dans sa stratégie de diversification. Selon la World Tourism Organisation, la Chine sera la plus grande destination touristique et parmi les premières sources de touristes en 2020. Il y aura donc plus de 220 millions de touristes provenant de la Chine d’ici 2025. Cette situation joue en faveur de Maurice car elle espère un accroissement du nombre de touristes chinois dans les années à venir.

Kee Chong Li Kwong Wing ajoute que « la Chine, qui représente plus de 15 % de la population mondiale, incluant sa classe moyenne grandissante qui dispose de jour en jour d’un pouvoir d’achat accru, est une opportunité non négligeable pour faire croître le marché mauricien. De plus, cela se fait sans une présence physique en Chine et donc pas de lourds investissements pour les entreprises. Cela jouera en faveur de nos petites et moyennes entreprises qui n’ont pas beaucoup de marge à investir dans le marketing. La vulgarisation de nos produits et services à travers le monde est devenue essentielle pour leur croissance ».

Une autre opportunité à saisir dans ce partenariat est la plateforme Tmall Global. Lancée en 2014, c’est un marché numérique (ou marketplace) permettant aux marques internationales de vendre leurs produits directement à la clientèle chinoise et sans besoin d’être présent en Chine. En 2016, plus de 14 500 marques internationales de plus de 63 pays et régions vendent leurs produits sur la plateforme Tmall Global. Parmi, 80 % ont été introduits sur le marché chinois pour la première fois.

Le Group Chairman I a tenu à ajouter qu’« Alipay peut faire non seulement la promotion de nos produits et services sur le marché chinois mais peut ouvrir aussi ses portes à travers sa plateforme Tmall Global, afin que nous puissions saisir cette opportunité d’élargir notre marché. On est satisfait de ce partenariat dont on compte utiliser tous les avantages afin d’approfondir le développement et l’agrandissement de nos entreprises. Cette initiative reste toujours en ligne avec notre stratégie d’innover ainsi que notre besoin d’offrir une plus grande gamme de services à nos clients de plus en plus exigeants et tech savy ».

Carl Su a tenu à préciser que « nous nous concentrons sur le travail avec des partenaires à l’étranger afin d’apporter une expérience Alipay transparente aux touristes chinois, peu importe où ils vont. Les solutions “in-app” de paiement et de marketing fournies par Alipay sont les moyens les plus simples de supprimer les barrières linguistiques, culturelles et monétaires entre les commerçants mauriciens et les touristes chinois ».