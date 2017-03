SECTEUR COOPÉRATIF : Un surplus de Rs 6 M pour la MCAF en 2015/16

La Mauritius Cooperative Agricultural Federation (MCAF) a réalisé un chiffre d'affaires de Rs 163 M pour l'année financière 2015/16, contre Rs 150 M lors cde l'exercice précédent. « La fédération a réalisé un surplus de Rs 6 millions, qu'elle partagera avec sa clientèle et ses actionnaires que sont les sociétés coopératives », déclare Ellanah Appanah, président de la MCAF, qui a tenu son assemblée générale annuelle la semaine dernière.

Selon Ellanah Appanah, la MCAF offre un service de proximité à sa clientèle grâce à ses 13 points de vente, qui sont éparpillés à travers Maurice. « Le fonctionnement d'un centre coûte Rs 50 000 par mois à la MCAF. Nous ne vendons pas seulement des produits agricoles, nous offrons aussi des services-conseils aux planteurs. Nous recueillons aussi leurs doléances, que nous référons aux autorités concernées », fait-il ressortir.

Ellanah Appanah estime que « le travail a été bien fait » en 2015/16 grâce au conseil d'administration, qui s'est réuni 13 fois durant l'année, contre 45 fois pour divers sous-comités. « Aujourd'hui âgée de 67 ans, la MCAF commence à sentir le poids de l'âge. De ce fait, nous avons revu nos structures après avoir pris connaissance des idées de la part de notre personnel. Nous avons créé un poste de Marketing Manager, que nous avons envoyé en Inde pour se former », souligne-t-il, avant de rappeler les différentes sessions de formation internes au bénéfice de son personnel. La MCAF, ajoute-t-il, a également investi Rs 500 000 dans son système informatique afin de relier tous ses points de vente avec le Head Office, permettant ainsi « une bonne gestion » de ses stocks de produits.

Poursuivant, le président de la MCAF indique que durant l'année, un membre du personnel s'est rendu en Inde pour se former au National Cooperative Union of India. Selon Ellanah Appanah, les connaissances acquises par cet employé auprès de cette institution indienne sont « d'un grand apport » à la MCAF, mais aussi au mouvement coopératif en général. « Nous avons aussi une très bonne relation de longue date avec une autre institution indienne, l'IFFCO, et qui nous avait invités fin de l'année dernière à l'occasion de la célébration de son 50e anniversaire », indique-t-il, avant de rappeler que le budget annuel de l'IFFCO égale celui de Maurice.

Selon lui, l'IFFCO a débuté « très modestement pour grandir énormément en 50 ans ». Et aujourd'hui, dit-il, « les coopérateurs sont actionnaires à 100% dans cette fédération coopérative ». Il poursuit : « L'IFFCO nous a offert pas mal de choses. Nous avons aussi signé un MoU avec lui pour une durée de deux ans. Il est basé sur trois axes, soit la recherche, l'échange entre les deux parties et la formation. » Par ailleurs, le président de la MCAF annonce avoir choisi 25 sociétés coopératives pour travailler avec Altro-Mercato, une entreprise européenne qui achètera du sucre mauricien.