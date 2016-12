SECTEUR D’EXPORTATION : Des recettes de Rs 33,4 milliards (-Rs 3,2 Mds)

Les entreprises tournées vers l’exportation (celles faisant partie de l’ancienne zone franche ainsi que les unités opérant avec un certificat octroyé par le Board of Investment) ont enregistré des recettes de l’ordre de Rs 33,4 milliards pour la période janvier-septembre 2016, soit Rs 3,2 Mds de moins que pour la période correspondante de 2015.

La baisse des recettes d’exportation est expliquée principalement par les contre-performances : a) du secteur d’habillement qui a dégagé un montant de Rs 16,2 milliards pour les trois premiers trimestres de cette année contre Rs 17,6 milliards pour la même période de l’année dernière, b) des unités de traitement des pierres précieuses et semi-précieuses dont les exportations ont rapporté Rs 2 milliards cette année comparativement à Rs 3,1 milliards pour les neufs mois correspondants de 2015.

Au niveau des marchés, on constate une baisse des exportations vers le Royaume-Uni (de Rs 6,8 milliards à Rs 5,6 milliards), les États-Unis (de Rs 6,2 milliards à Rs 5,5 milliards), la France (de Rs 5,1 milliards à Rs 4,9 milliards) et l’Afrique du Sud (de Rs 4,1 milliards à Rs 3,7 milliards). Un affaiblissement a été également noté du côté du marché vietnamien, nos exportations chutant de Rs 2,2 milliards à Rs 1,6 milliard.

Pour ce qui est des importations de matières premières et d’équipements par les entreprises produisant pour l’exportation, la valeur a aussi diminué, passant de Rs 20,1 milliards à Rs 19,6 milliards. Les importations en baisse : pierres précieuses et semi-précieuses (de Rs 3 milliards à Rs 2 milliards), fils et tissus (de Rs 4,5 milliards à Rs 4,1 milliards), coton (de Rs 1,1 milliard à Rs 800 millions) et barres de fer (de Rs 573 millions à Rs 353 millions). Par contre, une hausse conséquente (de Rs 3,9 milliards à Rs 5,1 milliards) des importations des produits de la mer a été notée.

Les principaux pays fournisseurs du secteur sont, entre autres, la Chine (Rs 3,4 milliards), la France (Rs 2,6 milliards), l’Espagne (Rs 2,1 milliards), les Seychelles (Rs 2 milliards) et l’Inde (Rs 1,3 milliard).

Par ailleurs, Statistics Mauritius rapporte qu’une réduction des emplois dans le secteur d’exportation, le niveau à fin septembre 2016 se situant à 52 393 contre 53 888 à fin septembre 2015. Les emplois dans le sous-secteur de production de matières premières (fils et tissus) pour le secteur textile ont baissé de 1 358 pour passer à 3 686 alors que, dans le sous-secteur de confection de vêtements, une hausse a été enregistrée (+ 562 à 35 638 malgré le fait que dans la production de pullovers a été affectée). On observe, par ailleurs, une diminution des emplois dans le sous-secteur de la bijouterie/joaillerie (-225 à 1 077).