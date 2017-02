SECTEUR ÉDUCATIF : Réajustement salarial pour les enseignants retraités avant juillet 2008

Ils se battaient depuis l’application du dernier rapport du Pay Research Bureau en janvier 2016 et leur combat n’aura pas été vain. Les enseignants et le personnel non-enseignant des collèges secondaires partis à la retraite avant la publication dudit rapport en juillet 2008 ont finalement obtenu le réajustement mérité de leurs salaires. Ils ont été payés avec effet rétroactif.

La revendication de ce réajustement salarial concernait entre 450 et 500 personnes, dont certaines sont entre-temps décédées.

Les négociations avec le gouvernement ont été menées par un petit groupe d’enseignants; parmi, Donald Runghen, ex-recteur du collège St. Andrew’s; Lewis Mungar, ex-collège du St. Esprit; Jacques Pereira, ancien du collège St. Mary’s.