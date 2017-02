SECTEUR ÉNERGÉTIQUE: La 2e turbine transférée à la centrale de Saint-Louis

Après un premier exercice de transfert dans la nuit de mercredi à jeudi, les fournisseurs des turbines pour la centrale thermique de Saint-Louis, soit la firme scandinave de BWSC, de concert avec le Central Electricity Board (CEB) et les sous-contracteurs locaux, ont complété le convoyage de la deuxième turbine entre l’enceinte portuaire et la station de Saint-Louis. À ce matin, il restait encore deux autres turbines à être livrées. Pour l’opération de mercredi soir, le Deputy Prime Minister et ministre des Utilités publiques, Ivan Collendavelloo, avait effectué le déplacement au Quai D pour constater de visu la complexité de cet exercice.

Au CEB, on avance en ce début de week-end qu’il faudra attendre encore cinq jours pour en terminer avec cette opération de Transfer of Oversized Equipment pour la nouvelle centrale thermique de Saint-Louis. « Nous prévoyons encore cinq jours de gros mouvements sur le trajet entre Quai D et Saint-Louis. Mais tout dépendra de l’évolution du temps car nous en sommes tributaires. D’ailleurs, en début de semaine, nous avions dû composer avec le passage de la forte tempête tropicale Carlos », fait-on comprendre du côté du CEB.

Toutefois, du côté des contracteurs étrangers et locaux, on se dit conscient que le calendrier de travail établi officiellement devra être respecté, quitte à mettre les bouchées doubles pour rattraper tout retard accumulé à ce stade. En principe, la livraison de la centrale thermique, avec ses quatre nouvelles turbines, au coût de plus de Rs 4 milliards – avec un financement de la Banque africaine de développement (BAD) –, devra se faire fin septembre ou début octobre de cette année. En effet, c’est vers cette période que le CEB s’apprête à mettre en opération cette nouvelle centrale, qui a été au centre de débats sur le plan national depuis 2014, avec une première annulation de l’exercice d’appel d’offres vers la fin 2014.

Sur un autre front, les centrales hydroélectriques du CEB – dont Champagne, Réduit, Cascade Célile ou les Tamarind Falls – tournent à plein régime depuis le début de la semaine avec l’apport d’eau accompagnant la tempête Carlos depuis le week-end dernier. « Nous assurons une utilisation optimale du potentiel hydroélectrique dans la conjoncture pour satisfaire la demande », confirme-t-on au CEB.