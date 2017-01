SECTEUR FINANCIER : Le « deal » Sanne/IFS complété au début du mois

Le rachat du groupe mauricien International Financial Services (IFS) par le groupe Sanne, basé à Jersey et coté sur le marché boursier de Londres, a été complété au début de ce mois. Ce développement a été confirmé par les deux parties, le Chief Executive Officer du groupe Sanne, Dean Godwin, faisant ressortir dans une communication officielle que la transaction procurera au groupe britannique une plateforme importante pour satisfaire les besoins de ses clients dans des régions de l'Afrique et l'Inde et d'étendre sa présence dans des marchés émergents.

Annoncé en novembre 2016, le « deal » Sanne/IFS porte sur un montant de 127,3 millions de dollars (environ Rs 4,7 milliards) dont une partie versée en cash (autour de US$ 91 millions ) et le reste sous forme de participation au capital du groupe Sanne. La direction de Sanne précise dans une communication en date du 3 janvier 2017 que les approbations nécessaires concernant cette transaction ont été obtenues des autorités régulatrices. Le groupe a offert à Couldip Basanta Lala, directeur fondateur d'IFS un total de 5 844 507 « consideration shares » de Sanne, laquelle offre d'actions étant sujette à un « Restricted Sale Agreement ». Une demande a été faite aux autorités boursières de Londres pour que le lot de titres offerts à la direction d'IFS soit admis sur le marché officiel de la Bourse de Londres. Sanne avait obtenu l'aval de ses actionnaires pour procéder à une augmentation de capital et recueillir les fonds nécessaires pour concrétiser la transaction avec le groupe IFS.

Dans diverses communications adressées ces dernières semaines aux actionnaires et au marché boursier, le groupe Sanne a fermement soutenu que le rachat d'IFS constituait une opportunité exceptionnelle pour le groupe de renforcer ses assises et surtout d'asseoir sa présence dans des marchés émergents en particulier en Afrique et en Inde. « IFS is a fantastic business and an important acquisition for us as it further realises our ambition of building a leading, global business across the Americas, Europe, Africa and Asia-Pacific. The IFS Group is highly profitable, with a service offering and client base extremely complementary to SANNE’s. Mauritius is one of the leading international financial centres for foreign investment into Africa and India and this transaction provides us with a significant platform to both support clients in these attractive regions and grow our emerging markets presence. I am delighted to welcome the IFS Group team to Sanne and we are excited about the opportunities to come », souligne Dean Godwin.

Sanne indique que son équipe de management travaillera de concert avec celle d'IFS pour l'intégration de l'ensemble du personnel de la société mauricienne, leader dans le secteur du Global Business avec plus de vingt années d'opération.

« With the deal now complete, Sanne engages with more than 1000 people globally, manages more than 5000 structures and administer assets in excess of £160bn. Sanne has operations, at scale, spread across recognised international finance centres located in the Americas, Europe, Africa and Asia-Pacific », précise-t-on du côté des acquéreurs.

Couldip Basanta Lala fait également ressortir que du côté d'IFS on se réjouit de la qualité du business développé au cours des deux dernières décennies. Le groupe Sanne, ajoute-t-il, possède de grandes structures avec des visées globales et il partage les mêmes ambitions que le groupe IFS, notamment en termes de qualité des services-clients. « We look forward to being an integral part of the next phase of growth », ajoute Couldip Basanta Lala. Les dirigeants de la société mauricienne estiment qu'IFS va approfondir l'expertise de Sanne et ses capacités en termes de services ciblés. « The IFS business will continue to run as its own fully operational division Sanne in Mauritius and now be supported by more than 200 colleagues in Cape Town, Hong Kong, Singapore and Shanghai, as well as Sanne’s operations in Europe and the Americas », fait-on ressortir.

Notons que la MCB Capital Markets, la banque d'investissement du groupe MCB, a agi comme intermédiaire pour le rachat d'IFS par Sanne. Pour Rony Lam, Chief Executive de MCB Capital Markets, cette transaction témoigne du potentiel et de l'attractivité de la plateforme mauricienne plus particulièrement pour les opérations en direction de l'Afrique et de l'Asie dont l'Inde.