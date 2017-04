SECTEUR FINANCIER : Forte délégation mauricienne à Londres la semaine prochaine

La Financial Services Promotion Agency (FSPA) dirige une forte délégation d’opérateurs du secteur privé dans le secteur des services financiers, composée de 20 entreprises représentées par plus de 30 professionnels, pour la promotion du secteur financier mauricien en Grande Bretagne du 2 au 5 mai prochain.

La mission de promotion vise à améliorer la visibilité du secteur financier de Maurice comme une plate-forme de choix pour investir en Afrique. La FSPA organisera une table ronde sur les services financiers mauriciens à la Conférence sur l’investissement des services financiers en Afrique 2017 (AFSIC). Celle-ci est devenue l’événement de premier plan axé sur le secteur des services financiers en Afrique à Londres.

L’AFSIC verra la participation de sociétés, principalement des banques, des compagnies d’assurances, de la microfinance, du crédit-bail et d’autres sociétés de services financiers réglementés de presque toutes les parties du continent africain. Cela permettra de promouvoir la plate-forme mauricienne qui accueille les fonds de patrimoine souverain, les investisseurs supranationaux, les investisseurs en actions cotées. « Nous allons à Londres la semaine prochaine avec une très forte délégation du secteur privé en vue de promouvoir le secteur financier de Maurice comme la plate-forme clé pour investir en Afrique. Cette initiative démontre la synergie que la FSPA a développée avec les opérateurs du secteur des services financiers. Nous sommes convaincus que notre participation à la conférence de l’AFSIC et la réalisation de l’événement spécialisé de la FSPA sur l’IFC de Maurice susciteront un intérêt considérable parmi un large éventail d’investisseurs potentiels qui cherchent des opportunités en Afrique », affirme Harvesh Seegolam, chef de l’exécutif de la FSPA.

Au cours de ce voyage, la FSPA organisera le 5 mai l’IFC Business Meet qui aura pour thème Maurice : un centre financier international de choix pour les marchés émergents et Fintech.