SECTEUR HÔTELIER : Accord Beachcomber/Fairmont pour la gestion de Marrakech

Beachcomber Resorts & Hotels, le premier groupe hôtelier de l’île Maurice, a procédé, jeudi, à la signature d’un accord de gestion du Royal Palm Marrakech avec Fairmont Hotels & Resorts. L’accord de gestion prendra effet à partir du 1er mai 2017. à compter de cette date, l’hôtel opèrera sous le nom de Fairmont Royal Palm.

Ouvert en décembre 2013 par le groupe Beachcomber, le Royal Palm Marrakech au Maroc s’étend sur 231 hectares face aux chaînes de l’Atlas, au cœur de jardins d’oliviers centenaires. Doté de 134 suites et villas, d’un spectaculaire parcours de golf et d’une architecture qui s’inspire de la culture berbère, l’hôtel fait partie des joyaux de Marrakech.

Au cours de ces derniers mois, le Royal Palm Marrakech a enregistré des résultats encourageants au niveau du taux d’occupation, indique la direction du groupe. Beachcomber est très confiant que ce partenariat avec Fairmont Hotels & Resorts, une enseigne hôtelière de prestige et de renommée mondiale, permettra de renforcer la tendance favorable notée en ce qui concerne les réservations. Le groupe est aussi certain que ce partenariat aidera à positionner le Fairmont Royal Palm comme Resort de référence au Maroc.

« Nous sommes très heureux d’avoir signé cet accord de gestion avec le portefeuille de marque de luxe d’AccorHotels. Le Royal Palm Marrakech est un Resort exceptionnel. Nous sommes très fiers d’avoir construit cet hôtel et de l’avoir opéré, dans une conjoncture économique difficile. Nous sommes confiants que la force commerciale d’Accor-Hotels et de sa marque Fairmont contribueront à faire du Fairmont Royal Palm, le premier hôtel du Maroc », a déclaré Gilbert Espitalier-Noël, Chief Executive Officer de Beachcomber Resorts & Hotels.

De son côté, Olivier Granet, Chief Operating Officer et Managing Director, AccorHotels (Moyen-Orient et Afrique), affirme que «l’Afrique du Nord est un marché important pour nous. Il est en forte croissance. Avec actuellement 37 hôtels au Maroc et un plan ambitieux dans le pipeline, notre objectif est d’ajouter cinq hôtels supplémentaires à notre portefeuille hôtelier au Maroc, afin de contribuer au plan de développement touristique du pays ».

Rappelons que le Fairmont Hotels & Resorts réunit une collection unique de châteaux légendaires, d’hôtels iconiques, de pavillons isolés dans la nature, de lieux de rencontre historiques et de refuges des plus modernes, soit plus de 70 somptueux établissements disséminés sur la planète — notamment The Fairmont San Francisco, The Plaza à New York et The Savoy à Londres. De son côté, AccorHotels est le premier opérateur hôtelier en France et le sixième au niveau mondial. Le groupe français est présent dans 95 pays. AccorHotels compte plus de 4100 hôtels et 240 000 collaborateurs sous enseignes répartis sur les cinq continents.