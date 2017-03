SECTEUR HÔTELIER : Club Med Pointe aux Canonniers vend ses actions

Après Club Med Albion, au tour de Club Med Pointe aux Canonniers de céder ses parts dans COVIFRA, Compagnie des Villages de Vacances de l’Isle de France Limitée, cotée sur le Development and Enterprise Market (DEM) de la Bourse de Maurice et propriétaire des murs du Club Med Pointe aux Canonniers.

À travers un communiqué de la bourse de Maurice, Club Med annonce la mise en vente de ses actions qu’il détient à hauteur de 84% à condition que la location du terrain avec la filiale locale du Club Med soit maintenue. “The Board has been informed that the majority shareholder of COVIFRA, which is Club Med SAS, is in the process of offering for sale most or all of its shares in the company, although ensuring that Club Med remains the operator of the resort Club Med La Pointe aux Canonniers”, indique le communiqué.

Si la vente est conclue dans des conditions satisfaisantes, cela affectera le contrôle de la compagnie et un “take over offer” pourrait alors être proposé aux actionnaires minoritaires, ce qui pourrait affecter le prix des actions de la compagnie. La prudence est, donc, conseillée aux actionnaires et au public en général.

Contacté par Week-End, le directeur Club Med Maurice, Lionel Benzoni explique que l’objectif derrière la vente de ces actions vise à aider le Club Med à repositionner son resort à Pointe aux Canonniers et le rendre plus attractif en se focalisant sur les clients, les services et les prestations. “Cela passe impérativement par un projet de rénovation et d’extension de notre établissement avec pour objectif une montée en gamme”, dit-il. D’où l’intention de COVIFRA, dans le cadre d’une stratégie Assets Light, de céder les murs de Club Med Pointe aux Canonniers. “On ne peut mener à bien ce projet sans l’opération de cession” explique-t-il, affirmant que “qu’il y aura zéro conséquence sur l’exploitation du village, les prestations, la clientèle, les employés et le management”.