SECTEUR DE L'EXPORTATION : Baisse des recettes et des emplois

Les entreprises tournées vers l'exportation (celles de l'ancienne zone franche ainsi que les unités opérant avec un certificat délivré par le Board of Investment) ont vu leurs recettes baisser à Rs 44,6 milliards en 2016, contre Rs 48,5 milliards en 2015. Les emplois dans ce même secteur ont également diminué, passant de 53 601 en 2015 à 52 311 en 2016. Selon les données publiées ce matin par Statistics Mauritius, les principaux marchés à l'exportation, dont le Royaume-Uni et les Etats-Unis, ont fléchi l'année dernière.

Les chiffres préliminaires compilés par Statistics Mauritius indiquent que la valeur Free on Board (FOB) des exportations du secteur ont, pour la deuxième année consécutive, accusé une baisse pour s'établir à Rs 44,6 milliards. Les importations en valeur Coût/Assurance/Fret (CIF) se sont aussi repliées pour s'élever à Rs 25,7 milliards, contre Rs 27,3 milliards en 2015. Cette baisse est expliquée en grande partie par des importations réduites (-Rs 1,5 milliard à Rs 24,3 milliards) de matières premières. Le relevé de Statistics Mauritius montre un recul des exportations de produits d'habillement, les recettes sous cet item se situant à Rs 21,5 milliards, contre Rs 23,7 milliards en 2015.

Les exportations de pierres précieuses et semi-précieuses ont chuté d'environ Rs 1,6 milliard pour se chiffrer à Rs 2,5 milliards. La valeur des produits du secteur de la bijouterie a également diminué, passant de Rs 1,5 milliard à Rs 1,2 milliard. En revanche, l'exportation de produits de la mer a grimpé, rapportant Rs 10,2 milliards, contre Rs 9,5 milliards en 2015, alors que les recettes pour les produits d'horlogerie se sont stabilisées autour de Rs 673 millions.

Les quatre premiers marchés à l'exportation ont subi des revers, indique Statistics Mauritius. Le Royaume-Uni, bien qu'occupant la première place, a importé moins de Maurice (Rs 7,5 milliards par rapport à Rs 8,7 milliards en 2015). Les exportations vers les Etats-Unis sont, elles passées de Rs 8,1 milliards à Rs 7,1 milliards et la France, de Rs 6,7 milliards à Rs 6,6 milliards. Enfin, pour l'Afrique du Sud, elles sont passées de Rs 5,9 milliards à Rs 4,9 milliards. Parmi les marchés en progression, on peut citer l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas.

Côté importations, le recul noté l'année dernière est dû principalement à des achats de matières premières textiles réduits (-Rs 617 millions à Rs 5,3 milliards) ainsi qu'a une facture plus faible concernant les achats de pierres précieuses et semi-précieuses brutes (-Rs 1,3 milliard à Rs 2,4 milliards). On observe également que les importations de coton ont diminué de plus de Rs 500 millions. La baisse des importations de matières premières pour le secteur textile et de l'habillement a eu une incidence sur les exportations de ce même secteur.

Au niveau des fournisseurs, la Chine a été la plus affectée, nos importations de ce pays tombant à Rs 4,4 milliards par rapport à Rs 5,1 milliards en 2015. Le Canada a vu ses exportations passer à Rs 409 millions, contre Rs 1,1 milliard l'année précédente. Par contre, la France (Rs 3,4 milliards) et les Seychelles (Rs 2,5 milliards) ont amélioré leurs performances.

Par ailleurs, les emplois continuent de diminuer dans le secteur de l'exportation. Fin décembre, la main-d'œuvre dans ce secteur se chiffrait à 52 311, soit une réduction nette de 1 290 emplois en une année. Les données de Statistics Mauritius montrent que depuis 2008, une baisse de quelque 10 000 emplois a été notée. Parallèlement, le nombre d'entreprises opérant dans le secteur est passé de 412 en 2008 à 280 en 2016. Cependant, on constate que le nombre de fermetures d'entreprise, soit quatre, a été, en 2016, inférieur à ceux des années précédentes, dont 17 en 2014 et 2015 respectivement.

Le secteur de l'habillement voit sa main-d'œuvre diminuer année après année. Celle-ci s'élevait à 35 566 fin 2016, contre 36 188 fin 2015. Le secteur de la bijouterie comptait 1 067 emplois en décembre dernier par rapport à 1 321 une année plus tôt. Les entreprises du secteur alimentaire, par contre, employaient 5 323 personnes en décembre 2016, soit une cinquantaine de plus comparativement à la période correspondante de 2015. L'emploi d'expatriés dans le secteur de l'exportation a augmenté l'année dernière, passant de 22 576 à 22 818.