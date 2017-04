SECTEUR MARITIME : Des marins bloqués à quai en attente d’une formation

Plusieurs marins, dont certains avec plus de 30 ans d’expérience, se retrouvent au chômage forcé depuis un an. L’Organisation maritime internationale (OMI), qui se charge de la réglementation et de la sécurité dans ce secteur, a demandé une nouvelle formation pour le STCW95. Sans cela, les marins ne seront pas autorisés à travailler sur les navires. Mais à Maurice, les autorités tardent à compléter la formation des marins. Ce qui les contraint au chômage.

Selon Cader Battun, président de la Professional Seafarers Union, ils sont une centaine de marins dans cette situation. Il affirme que c’est suite à l’accident du Costa Concordia, en 2012, que l’OMI a exigé une remise à niveau du personnel navigant conforme au STCW95. Il faut savoir que la Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), définit les normes de formation des gens de la mer. Remaniée en 1995, la convention, connue comme le STCW95, réglemente le niveau de formations du personnel navigant. Les pays signataires doivent mettre en place leur propre système de contrôle de qualité.

Les marins mauriciens attendent également cette formation pour pouvoir exercer. Sans cela, impossible de se faire recruter par les navires, qu’ils soient mauriciens ou étrangers. Certains d’entre eux, qui disent avoir déjà complété une partie de la formation à la Maritime Academy, attendent leur formation pratique. « La Maritime Academy nous a dit que la suite de la formation se fera à l’Université des Mascareignes. Mais à ce jour, nous attendons toujours. Entre-temps, nous ne pouvons travailler et nous ne savons pas comment subvenir aux besoins de nos familles. »

Mais au fur et à mesure que le temps passe, ces marins sont aussi inquiets quant à leur chance de trouver du travail. « Nous avons appris que ceux ayant plus de 40 ans ne seront pas repris. Nous sommes dans le flou. Nous n’avons aucune explication des autorités concernées. Nous avons déjà fait les tests, prouvant que nous sommes “medically fit”. Nous avons plus de 30 ans d’expérience. Nous avons payé les cours à nos frais. » Ces marins disent se retrouver dans une situation compliquée car ils ont des difficultés à subvenir aux besoins de leurs familles. « Nous avons épuisé nos économies. Maintenant, il nous faut retourner travailler. » De son côté, Cader Battun regrette que la Maritime Academy mette l’accent sur les cours pour travailler sur les bateaux de croisière. Il déplore également le fait que le secteur maritime mauricien ait été « envahi » par des Malgaches. « On a remplacé les Mauriciens par les Malgaches », déplore-t-il.



PARTENARIAT UCCIOI/APIOI : Étude sur le développement des compétences dans les ports



L’Union des chambres de commerce et d’industrie de l’océan Indien (UCCIOI) et l’Association des ports des îles de l’océan Indien (APIOI) ont conjugué leurs efforts afin d'étudier les voies et moyens de développer des compétences dans les ports de la sous-région. La dernière réunion de diagnostic des compétences et des besoins en formation dans les ports du sud-ouest de l'océan Indien s'est tenue récemment dans les locaux de l’autorité portuaire des Seychelles. Depuis janvier 2017, des consultants ont été mandatés par les deux organisations de coopération régionale susmentionnées dans le but de mener une étude sur les compétences sur les places portuaires de la sous-région. Des ateliers d’échanges ont ainsi été organisés avec des techniciens des ports de Fort Dauphin, Tamatave, Longoni, Port-Réunion, Port-Louis, Moroni, Mutsamudu et Victoria.

Cet exercice, indique l'UCCIOI, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de renforcement des capacités commerciales dans l’océan Indien (PRCC-OI) que porte l’Union, avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD), dans le but d’accompagner une croissance des échanges économiques et commerciaux entre les îles qu’elle regroupe. « La structuration de la coopération dans les métiers maritimes est définie comme une des filières prioritaires du projet aux côtés de l’économie circulaire, du numérique ou encore de l’écotourisme », fait-on ressortir du côté de l'UCCIOI. Les diagnostics de compétences menés, précisent les milieux concernés, alimenteront un plan de formation mutualisé entre les ports bénéficiaires dans le but d’améliorer leurs performances, notamment en matière de gestion de projets multilatéraux, des risques, de la sûreté, de l’environnement ainsi que les normes ISO, le marketing et la communication. Ce plan de formation fera l’objet d’une réunion régionale en présence des gestionnaires des ressources humaines des ports concernés en juin prochain.

Par ailleurs, l’UCCIOI accompagnera par la suite la mise en œuvre du plan de formation mutualisé par la prise en charge des modules de formation prioritaires. L’organisation s’attache en revanche à identifier des sources de financements susceptibles d’assurer l'exécution du futur plan mutualisé dans sa globalité.