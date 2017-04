SECTEUR MARITIME | À L’INITIATIVE DE DDS KNOWLEDGE CENTRE - BUNKERING : L’accent sur la formation des Mauriciens

La firme DDS Knowledge Centre, spécialisée dans la formation dans le domaine pétrolier en collaboration avec Lloyds Register de Dubaï, offre une formation de cinq jours dans le secteur du bunkering. Ce cours vise à former les entreprises engagées dans ce secteur aux bonnes pratiques et savoir-faire. Robert Desvaux, Managing Director de DDS Knowledge Centre, souligne que tous les membres de l’équipage sont des étrangers alors que jusqu’ici il n’y a eu aucun Mauricien employé dans ce secteur. Pourtant, dit-il, les opportunités ainsi que les salaires sont attrayants. Robert Desvaux estime que le bunkering est un créneau porteur qui peut générer d’autres activités pour de l’emploi à Maurice.

À ce jour, « aucun Mauricien n'est employé dans le domaine du 'bunkering' » et l'enjeu, souligne Robert Desvaux, est de former les Mauriciens dans ce secteur, qui offre plusieurs opportunités. À cet effet, DDS Knowledge Centre, qui depuis trois ans s'est lancé dans cette activité, propose une formation de cinq jours avec la collaboration de Lloyds Register Marine de Dubaï. Quatorze participants, dont des directeurs de compagnies telles que Mauritius Shipping Corporation Ltd, Engen Mauritius Ltd, Vivo Energy Mauritius Ltd, Emcar Ltd, Taylor Smith Co. Ltd and AEL DDS Ltd, suivent cette formation, qui est « une première à Maurice ».

Chaque année, environ 35 000 navires transitent par Maurice et l'avitaillement a considérablement augmenté. Or, si plusieurs personnes sont engagées à Maurice dans ce secteur, elles sont toutes des ressortissants étrangers. D'où, l'initiative de DDS Knowledge Centre de mettre l'accent sur l'importance de former les Mauriciens à ce créneau qui semble capable de faire de l'île un hub maritime dans la région.

Lors de l'ouverture de cette formation à l'hôtel Voilà à Bagatelle ce matin, Robert Desvaux a fait ressortir que les opportunités et salaires dans ce secteur sont « très attrayants ». « Un membre d'équipage qui travaille sur un Tanker peut débuter avec un salaire de Rs 45 000. Ce secteur comporte aussi plusieurs opportunités d'emploi et plus on aura des navires, plus cela va générer les autres secteurs d'activités », dit-il. Et d'ajouter: « Si on veut faire de Maurice un 'Bunkering', il faut former les Mauriciens ».

Ainsi cette formation sera assurée par Salah Boudemela, formateur au Lloyds Register Marine de Dubaï. Ce dernier s'est dit heureux de contribuer avec les partenaires mauriciens à l'avenir de l'emploi dans le secteur des compagnies maritimes. « Lloyds Register Marine compte 125 bureaux autour du monde et nous nous assurons des bonnes pratiques et du savoir-faire dans le secteur maritime », affirme Salah Boudemela. Également présent à l'ouverture de cette formation ce matin, le ministre du Travail, Soodesh Callichurn, qui a salué l'initiative de DDS Knowledge Centre de venir de l'avant avec ce cours. Le gouvernement, rappelle-t-il, a de grandes ambitions pour la formation de la main-d'œuvre mauricienne. « Le secteur maritime fait face à plusieurs défis, dont le piratage, la contrebande et le trafic de drogue. Il y a un grand besoin de main-d'œuvre qualifiée. Cette formation vient au moment opportun », a fait ressortir le ministre.

Soodesh Callichurn a également souligné l'importance du partenariat public-privé dans cette démarche. « Public-private partnership is the way forward. No stakeholders can alone solve the problems of skills and unemployment », a-t-il relevé. Et de faire ressortir: « Bunkering is an innovative sector that must be further exploited ».