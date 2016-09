SECTEUR PRIVÉ : La CCIFM accueille de nouveaux membres

La Chambre de Commerce et d’Industrie France Maurice (CCIFM) a accueilli récemment une dizaine de nouveaux membres parmi lesquels se trouvent des banques ainsi que des entreprises spécialisées dans les services conseils.

La CCIFM avait réuni une quarantaine de représentants d’entreprises membres à Muzika, dans l’enceinte du Bagatelle Mall, pour marquer cet événement parrainé par la Banque des Mascareignes. Les nouveaux adhérents ont, tour à tour, présenté leurs entreprises et engagé des discussions avec les autres participants. Les nouveaux membres de la CCIFM s’étant présentés lors de la soirée à Muzika sont :

a) La filiale mauricienne de la Standard Chartered Bank, institution internationale comptant 150 ans d’expérience dans le domaine bancaire avec une présence accrue en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique ;

b) CO.OL Executive Océan Indien Ltd, spécialisée dans la fourniture de services à l’industrie agroalimentaire, plus précisément dans le domaine du froid industriel. La société pourvoit également tout un éventail d’équipements frigorifiques ;

c) Marceau Management Ltd, cabinet de gestion financière, fiscale et comptable qui dispose d’une expertise de la réglementation européenne, notamment concernant des pays tels la France, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg ;

d) Mado Parfums, une chaîne de parfumerie sélective qui compte aujourd’hui 11 points de vente à Maurice ;

e) Kolos Cement Ltd, entreprise de production et de distribution de ciment ;

f) Mazars, groupe international dont la spécialité est l’audit, la comptabilité, le conseil, les services fiscaux et juridiques. Mazars est présent à Maurice depuis 2009 et compte environ 25 collaborateurs ;

g) Service de Déménagement Int’l Ltd, société de déménagement local et bureautique, offrant également un service de garde-meubles et d’entreposage/emballage de meubles antiques ;

h) Warwick Private Bank Ltd, inspirée du modèle Suisse de banque privée, elle offre à ses clients une gamme de solutions financières sur mesure pour gérer leurs patrimoines.

Par ailleurs, la CCIFM, qui fêtera ses dix années d’existence cette année, a prévu d’organiser un atelier sur la stratégie d’exportation vers l’Afrique de l’Ouest le 27 octobre prochain, de même que les Rencontres Maurice-Réunion du Développement Durable les 3 et 4 novembre.