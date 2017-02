SECTEUR PRIVÉ : Notre économie menacée par la résurgence du protectionnisme, selon Pravind Jugnauth

Une réunion public-privé sur l'employabilité des jeunes chômeurs et l'inadéquation des compétences prévue cette semaine

Les incertitudes croissantes au plan international avec la résurgence du protectionnisme ont été présentées comme un des plus grands risques auxquels Maurice aura à faire face dans un avenir prochain par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, qui était l'invité d'honneur hier de Business Mauritius à l'occasion de la présentation de sa nouvelle identité corporative et de sa nouvelle organisation stratégique à Ebène. Le Premier ministre a toutefois donné l'assurance que Maurice continuera à pratiquer une politique économique et commerciale fondée sur le libre-échange et l'ouverture économique. L'inadéquation des compétences sur le marché du travail a aussi été présentée comme une de ses préoccupations. Une réunion public-privé sur l'employabilité des jeunes chômeurs est prévue cette semaine. Le Premier ministre a aussi souligné l'importance qu'il accordera à la coopération et le dialogue avec les divers acteurs économiques et sociaux afin d'assurer le progrès économique, social et humain du pays.

La cérémonie organisée par Business Mauritius était l'occasion pour Pravind Jugnauth de s'adresser pour la première fois aux capitaines du secteur privé présents en grand nombre. Dans son discours, le président de Business Mauritius, Arnaud Dalais a estimé qu'il ne peut y avoir de développement sans une vraie volonté tant au niveau du privé que du gouvernement d'ouvrir l'île Maurice à nos voisins. Il a souligné que Business Mauritius entend se structurer davantage afin de se donner les moyens pour permettre au pays d'atteindre les objectifs définis dans la vision 2030. De plus, Arnaud Dalais a insisté sur la volonté de Business Mauritius d'être une force de proposition plutôt qu'une force de réaction, d'où l'institution de trois commissions axées respectivement sur l'économie, le capital social et la durabilité. Cette dernière se penchera non seulement sur l'inclusion économique et sociale mais également sur les autres activités sportives entre autres.

Dans son discours très attendu, Pravind Jugnauth s'est réjoui de la volonté exprimée par Business Mauritius de collaborer étroitement avec le gouvernement dans les projets de développement du pays. Il a évoqué la situation internationale difficile dans laquelle évolue notre territoire et les incertitudes auxquelles nous sommes confrontés. « There is growing uncertainty – about Brexit, about the elections in Europe, and we may also be seeing the decline of globalisation and free trade. Actually, the resurgence of protectionism is one of the most imminent risks that Mauritius will have to face in the very near future. As a small open economy where there is a clear ascendency of trade in the economic growth process, where exports of goods and services account for the bulk of our GDP, Mauritius has to remain vigilant », a-t-il affirmé, exprimant dans le même souffle ses appréhensions devant la montée du protectionnisme qui peut impacter négativement sur le commerce et ralentir le processus d'industrialisation. Cependant, a-t-il expliqué, Maurice ne compte pas se recroqueviller.

« Instead, our trade and industrialisation policies, as well as our labour market and macroeconomic policies will be driven by the need for our country to be globally competitive across all sectors, including the domestic-oriented industries. And our policies will also be firmly anchored to the foundation of free market and economic openness ».

La diplomatique économique servira de base à la politique commerciale. Dans ce contexte, Maurice continuera à miser sur des relations bilatérales avec des pays comme l’Inde et la Chine pour étendre son espace économique. L'accord de principe signé récemment avec le Sénégal constitue une avancée significative en Afrique. D'autres accords de ce genre seront signés bientôt.

Pravind Jugnauth a également fait mention des investissements stratégiques qui seront effectués dans le port, l'aéroport afin de rehausser la logistique commerciale du pays. Il a annoncé que le développement du Riche Terre Business and Industrial Park d'une étendue de 325 arpents sera ouvert aux opérateurs privés. La fusion du SME Partnership Fund Ltd et du NRF Equity Investment Ltd sera effective à compter du 1er mars. Le MRC a lancé un National Business Incubator Scheme et a invité le secteur privé à y participer. L'inadéquation des compétences sur le marché du travail a également figuré parmi ses préoccupations. « Government and private sector must work together to address the issue of skills mismatch on the labour market », a-t-il dit. À ce propos une réunion entre les intervenants dans les secteurs public et privé aura lieu cette semaine. La facilitation des affaires figure également parmi les priorités de Pravind Jugnauth. Une plateforme pour le e-licensing financée par l'Union européenne devrait être opérationnelle en décembre prochain. Un Business Facilitation Bill sera présenté à l'Assemblée nationale en avril prochain afin d'apporter des amendements régulatoires « to make our country more business-friendly and give a boost to investment both domestic and foreign ». Une nouvelle culture d'innovation soutenue par une stratégie digitale a été lancée.

Au plan des infrastructures, le projet de Metro Express Project sera lancé cette année. Ce projet qui comprendra la création des activités diverses autour des stations sera selon le Premier ministre le « biggest game changer that our economy and country have known in decades ». Il a également fait mention de la contruction de nouvelles routes et de nouveaux complexes sportifs. Pravind Jugnauth a lancé un appel au secteur privé afin que les entreprises aient une pensée spéciale pour les milliers de familles qui vivent dans la pauvreté. « Inclusiveness must become a culture that is embedded in all our productive activities », a-t-il affirmé. Et d'insister par là même sur l'importance de la coopération et du dialogue. « Our own history and development experience have taught us that the stronger the cooperation and the more intense the dialogue among the various stakeholders - the stronger will be the tides of economic, social and human progress. It is in this spirit that I want to lead the way », a affirmé Pravind Jugnauth.