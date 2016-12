SECTEUR SUCRIER : Jacqueline Sauzier, « La récolte 2016 a été bonne »

La récolte sucrière pour 2016, qui a pris fin cette semaine, a été bonne par rapport à l'année dernière, a estimé la secrétaire générale de la Chambre d'agriculture, Jacqueline Sauzier. La production sucrière tournera autour de 385 000 tonnes, ce qui est satisfaisant. « Nous aurions souhaité atteindre les 400 000 tonnes, mais les conditions climatiques à la fin de la récolte n'ont pas été favorables à la maturation de la canne », constate-t-elle.

Cette année, 100% des cannes disponibles ont été broyées. Une superficie totale de quelque 34 233 hectares a été récoltée cette année. Les tonnes de cannes broyées ont approché les 3 750 000 tonnes. Toutefois le taux d'extraction moyen a tourné autour de 10,15%.

Si la production sucrière est satisfaisante par rapport à l'année dernière, par contre, la suite s'annonce plus difficile pour la commercialisation du sucre mauricien sur le marché européen avec l'introduction d'une mesure drastique concernant l'abolition du quota interne de la production sucrière en Europe à partir de septembre 2017. Comme l'a souligné au Parlement cette semaine le ministre de l'Agro-industrie Mahen Seeruttun à l'occasion de la présentation du SIE(Amendment) Bill, 90% de la production sucrière mauricienne est exportée vers l'Union européenne. Avec pour conséquence que le moindre changement intervenant sur le marché européen affecte l'industrie sucrière mauricienne. Déjà, la réforme du régime sucrier européen avait entraîné une baisse du 36% du prix du sucre exporté par les pays ACP vers l'Union européenne. La mise en œuvre de la « Multi-Annual Adaptation Strategy » avait permis de mitiger les effets de cette réforme sur l'industrie locale et a permis d'assurer sa durabilité et sa viabilité. L'abolition des quotas internes intervient alors que l'industrie sucrière mauricienne est toujours en train de mettre en œuvre le « Multi-annual Adaptation Strategy Programme ».

C'est dans le but de permettre à l'industrie sucrière de relever les nouveaux défis qui se présentent à elle que le ministre de l'Agro-industrie a introduit cette semaine le Sugar Investment Efficiency (amendment) Bill. Au niveau du secteur privé, ces nouvelles mesures sont accueillies favorablement. Toutefois, on souligne qu'il ne faut pas voir l'impact de l'industrie sucrière dans l'économie mauricienne uniquement en se basant sur la production sucrière, comme le fait le bureau des statistiques. Ce dernier estime à 2,5% la contribution de l'industrie sucrière au Produit intérieur brut. Ce que conteste le secteur privé, tenant en compte la contribution de la canne dans la production de l'électricité et de l'éthanol, sans compter le rôle de la canne, qui empêche l'érosion, etc. « Une vraie étude chiffrée sur toutes les dimensions de l'impact de la canne sur l'économie et l'environnement du pays s'impose », fait ressortir notre interlocuteur.