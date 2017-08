SECTEUR TOURISTIQUE - LORS D'UN VOTE : Les opérateurs des taxis d’hôtel agréent au principe d’une grève de la faim

Les représentants des taxis d’hôtels étaient réunis hier soir à Quatre-Bornes pour décider de la marche à suivre suite au récent “go-slow” sur les principaux axes routiers en direction du Champ de Mars, Port-Louis. Ils ont agréé à l’unanimité le principe d’une grève de la faim.

Néanmoins, avant de passer à cet acte ultime, ils disent offrir au Premier ministre l’occasion de rappeler à l’ordre le ministre du Tourisme, Anil Gayan, sur lequel ils ont tiré à boulets rouges. Ils demandent à Pravind Jugnauth de faire respecter les conclusions, approuvées par le cabinet, du comité ministériel comme celui que présidait Xavier-Luc Duval et sur lequel siégeait le ministre Bodha.

ÉBÈNE | Aujourd'hui à l'Hennessy Park Hotel

La cuisine thaïlandaise à l’honneur

La Thaïlande est mise à l’honneur à l'Hennessy Park Hotel, Ébène, à compter de ce samedi jusqu’au 19 août, et ce à travers une cuisine relevée et épicée. En vue de faire de cet événement un incontournable en matière de gastronomie, la chef thaïlandaise Kannika Kaewklong sera aux fourneaux, épaulée par le chef Thierry St. Mart. Le general manager de l'Hennessy Park Hotel, Julien Glannes, indique que c’est la deuxième fois que le festival thaï est organisé. Vu le succès remporté lors de la première édition, ils ont ainsi choisi cette fois de le mettre à la portée d’un plus grand nombre de personnes.

La cuisine thaïe se démarque de par son authenticité, son goût épicé et ses saveurs intenses. Idée que partage la chef Kannika Kaewklong, qui relate que la cuisine thaïlandaise est toujours relevée de citronnelle, de menthe et de basilic, tout en gardant son cachet authentique grâce à son goût pimenté. On y goûte aussi les feuilles de combava, relevées dans les soupes, particulièrement dans le tom yam et dans les currys thaïlandais épicés.