SÉCURITÉ ALIMENTAIRE-LE MORNE : Des familles engagées dans des microprojets de production d'oeufs

Le Mouvement Autosuffisance Alimentaire (MAA) a lancé la semaine dernière un microprojet de production d'oeufs à l'intention de 25 familles à revenus modestes du village du Morne. Ce projet a obtenu le soutien du Groupe pauvreté du Morne et du ministère de l'Égalité des genres.

Eric Mangar, manager de la MAA, a indiqué qu'une douzaine de pondeuses, produisant environ 72 oeufs par semaine, ont été remises à chacune des familles concernées. « Ces familles ont été formées dans la gestion de leur microprojet », ajoute-t-il. Selon lui, ces familles voulant « toutes avancer dans la vie », il convient juste de « leur donner les outils et l'encadrement nécessaires », dit-il, avant de rappeler que cette démarche vise à faire de ces personnes de petits entrepreneurs.

Ce projet de sécurité alimentaire existe depuis une trentaine d'années. Il a pour but d'assurer la sécurité alimentaire des familles à faibles revenus car, très souvent, ces familles, principalement les enfants, souffrent d'un manque de protéines. « Nous voulons rendre les oeufs accessibles à cette catégorie de la population », déclare Eric Mangar. Il s'agit aussi, dit-il, de développer la petite paysannerie parmi la population à revenus modestes. « La petite paysannerie, qui existait il y a longtemps, a complètement disparu » de notre pays. Or, selon Eric Mangar, celle-ci est importante « pour notre propre équilibre dans notre société, qui perd de plus en plus ses valeurs ». Il se dit ainsi convaincu que l'agriculture, l'élevage et la production d'oeufs peuvent amener un renouvellement des valeurs au sein de notre société.

Eric Mangar dit vouloir attirer davantage de jeunes vers l'agriculture. « Beaucoup d'entre eux ne s'intéressent pas à ce secteur », estime-t-il en effet. Selon lui, c'est donc le moment de développer les compétences dans l'agriculture et l'élevage, « qui les aideront un jour à atteindre la sécurité alimentaire ». Eric Mangar indique encore que beaucoup de gens ayant commencé ce microprojet de production d'oeufs avec cinq pondeuses en comptent aujourd'hui des milliers dans leur élevage.