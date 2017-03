SÉCURITÉ ALIMENTAIRE: De nouveaux projets pour l'AMB

Une nouvelle chambre froide pour la préservation des semences d’ail, augmenter sa capacité de stockage des produits, revoir son fonctionnement afin de répondre aux défis et, à la demande de la population, des panneaux solaires pour sa propre production d’énergie. L’Agricultural Marketing Board remet les pendules à l’heure après avoir été pendant longtemps dans une situation léthargique. C’est ce qui ressort de la signature de deux protocoles d’accord ce mois-ci à Moka avec Copesud Ltée et Manoj Goonniah, planteur d’oignons.

Les projets qui ont débuté concerne la construction d’un entrepôt réservé au stockage d’ail à l’AMB en ce moment. L’appel d’offres est déjà lancé. Ce projet s’est avéré important pour que les semences d’ail puissent être conservées dans des conditions plus hygiéniques d’octobre à avril de l’année prochaine.

Selon Abdool Shameem Jeehoo, directeur général de l’AMB, la récolte d’ail se fait en septembre chaque année et la plantation de ce condiment se fait six mois après. “De ce fait, nous devons conserver les semences dans de bonnes conditions”, a-t-il dit. La capacité de stockage en chambre froide augmentera de 600 tonnes.

Par ailleurs, pour répondre à la demande croissante de la population, l’AMB achètera désormais 1 200 tonnes de plus à Copesud Ltée grâce à un protocole d’accord. Le deuxième protocole concerne la mise en terre d’une variété d’oignon ce mois-ci pour être récoltée en juillet. D’habitude, cette variété d’oignon n’est pas cultivée au mois de mars. Cela se fera sur une base expérimentale à Bambous. Le promoteur du projet, Manoj Goonniah, est confiant en une bonne récolte de cette variété pour pallier le manque d’oignon sur le marché.

L’AMB compte aussi produire de l’énergie pour alimenter ses chambres froides dont la capacité de stockage va encore augmenter. Les panneaux photovoltaïques sur une superficie de 6 500 m2, selon le directeur général, permettra d’économiser Rs 30 millions annuellement sur la facture d’électricité. “Nous allons pouvoir produire 20% de notre consommation en électricité”, indique le directeur général de l’AMB.

DÉVELOPPEMENT: Accord Wilco Group et Smart City Mon Trésor

La conception, l’aménagement et la réalisation d’un espace commercial multifonctionnel de la Smart City Mon Trésor se fera par le groupe belge Wilco Group. Un protocole d’accord entre ce groupe et Omnicane a été signé mardi sur le stand du Board of Investment, représentant Maurice au MIPIM, le plus grand marché international de professionnels de l’immobilier. Cet espace se situera à l’entrée de la nouvelle voie d’accès à l’aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam qui mène à Mon Trésor.

“Wilco Group est très heureux d’avoir la possibilité d’être associé à Mon Trésor Smart City, projet innovant et avant-gardiste qu’Omnicane développe à l’île Maurice. Nous proposons une approche unique et à long terme à nos partenaires grâce à nos équipes pluridisciplinaires, à notre dimension internationale, à nos connaissances du terrain et à notre savoir-faire”, a déclaré Peter Wilhelm, le CEO du Wilco Group, lors de cet événement.

Pour Joël Bruneau, Head of Property Development d’Omnicane, Mon Trésor pourra bénéficier du savoir-faire du Wilco Group en termes de création d’un pôle commercial relié aux pôles logements et bureaux et d’une approche architecturale intégrée.

SEM: YOUNG INVESTORS AWARDS: Swan explique le fonctionnement de la bourse aux étudiants

Dans le cadre de la 25e édition du SEM Young Investors Awards, Swan Securities, partenaire de cette compétition intercollèges, a réuni quelque 200 étudiants de Lower VI dans ses locaux pour une session d’information vendredi. “La bourse demeure un outil d’investissement et un moyen de démocratisation formidable en prenant des parts dans l’actionnariat des plus grands groupes de Maurice. De nombreux Mauriciens utilisent la bourse pour investir leurs économies. Le nombre de comptes clients enregistrés à la bourse de Maurice a dépassé la barre des 105 000”, a soutenu Neeraj Umanee, Manager de Swan Securities.

Durant la séance, les élèves ont découvert l’environnement boursier, les progrès accomplis au fil des années, les risques associés, entre autres. “Compte tenu de la place de la bourse dans le développement économique du pays, il est primordial que son fonctionnement soit compris non seulement des spécialistes mais aussi du grand public”, a-t-il dit.

Ce concours gagne chaque année en popularité auprès des étudiants. Ils seront plus de 1 000 étudiants de 104 établissements secondaires à prendre part à cette nouvelle édition.