SÉCURITÉ EN MER : Les plaisanciers adressent une pétition à l’Attorney General

Après la marche pacifique pour protester contre les nouveaux règlements concernant les bateaux de plaisance, la Federation of Pleasure Craft Operators (FPCO) a adressé une pétition à l’Attorney General. Elle réclame le gel de ces règlements et fait quatre propositions pour améliorer la sécurité en mer. Selon les plaisanciers, le New Policy Framework relève d’une décision « subite et unilatérale ».

La FPCO évoque 13 points pour soutenir sa demande. En premier lieu, elle estime que les nouveaux règlements ont été préparés « à la hâte et sans expertise adéquate », après l’accident de Grande-Rivière-Sud-Est le 8 juin dernier, qui a fait quatre morts. De même, la fédération estime qu’il n’y a pas eu de discussions appropriées avec les partenaires.

Autre point soulevé par les plaisanciers : la spécificité mauricienne. La FPCO est d’avis qu’il n’y a pas eu d’investigation appropriée avant de rédiger le nouveau « framework ». Le modèle australien, selon la fédération, ne reflète pas la réalité mauricienne concernant la mer et les types d’embarcations utilisées. De même, utiliser la méthode australienne pour déterminer la capacité d’une embarcation n’est pas approprié, estime la fédération. La seule réduction du nombre de passagers ne permettra pas plus de sécurité en mer, soutient la FPCO.

Les plaisanciers maintiennent qu’avec de tels règlements, leur gagne-pain est menacé. Ils avancent également que cette situation encouragera les opérateurs illégaux. De même, il est estimé que l’ajout de nouveaux chapitres au cours de skippers pénalisera ceux n’ayant pas un niveau d’éducation élevé. La fédération avance également que les petits opérateurs de bateaux ne seront pas en mesure de faire les modifications nécessaires à leurs embarcations avant l’entrée en vigueur des nouveaux règlements, le 15 octobre prochain. D’où la demande pour que le New Policy Framework soit gelé.

En contrepartie, les plaisanciers font quatre propositions qui selon eux, permettront d’optimiser la sécurité en mer. En premier lieu, ils suggèrent que tous les passagers soient équipés de « Personal Floating Devices ». Parmi, ils citent les gilets de sauvetage de bonne qualité, les ceintures gonflables et « self rescue bracelets ». Pour cela, les autorités devraient organiser des cours pour apprendre aux skippers comment utiliser ces équipements et en mettre à leur disponibilité à un prix abordable.

De même, la FPCO suggère un nouvel exercice de « zoning » en mer, avec des bouées et des lumières pour bien délimiter les différentes zones. Cela permettrait, selon la fédération, d’éviter des accidents comme celui de Belle-Mare, où deux touristes qui faisaient de la plongée ont été heurtés par un bateau. Finalement, les plaisanciers suggèrent de faciliter le passage des bateaux dans les passes et aux endroits où l’eau est profonde.

La fédération des plaisanciers estime que ces quatre mesures sont « urgentes » et permettront d’éviter des accidents graves comme ceux enregistrés récemment.

Mobilisation le 26 septembre

La Federation of Pleasure Crafts Owners démarre une série de mobilisations régionales à partir de la semaine prochaine. La première se tiendra dans le Nord, le 26 septembre prochain. Un rallye débutera à Pointe-aux-Piments à 13 heures. Il passera par Grand-Gaube, Trou-aux-Biches, Mon-Choisy et se terminera à Grand-Baie, où un rassemblement est prévu à 17 heures.