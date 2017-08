SÉCURITÉ MARITIME : Un Valiant patrouilleur pour la NCG

Arrivé à Maurice en juin dernier, le CGS Valiant fait désormais officiellement partie de la flotte de patrouilleurs à intervention rapide de la National Coast Guard. La cérémonie d’intronisation de ce navire, offert par le gouvernement indien, a eu lieu mercredi dernier en présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth, du commissaire de Police, Mario Nobin et de l’amiral Shekhar Mital, entre autres invités d’un événement qui a aussi vu la participation du ministre mentor, Sir Anerood Jugnauth, et du Haut Commissaire indien, Abhay Thakur.

Long de 50 mètres et large de 7 mètres, le CGS Valiant, construit par la compagnie indienne Goa Shipyard, dispose d’un équipage de 36 personnes, dont des Mauriciens. Équipé d’appareils des plus sophistiqués, ce patrouilleur qui rejoint le CGS Barracuda et le CGS Victory, mis à l’eau respectivement en 2015 et 2016, vient ainsi renforcer la flotte de la NCG à Maurice. Il contribuera, d’une part, à la lutte contre la piraterie, le trafic d’armes et de drogue, ou tout autre produit illicite. Et d’autre part, il servira également aux recherches et aux sauvetages dans les eaux territoriales de Maurice.

Mercredi, l’ordonnance de la mise en service du CGS Valiant a été présentée par le chef du gouvernement au commissaire de police qui l’a ensuite remise au Commandant de la garde-côte nationale. Cette cérémonie d’intronisation a aussi été l’occasion pour la NCG — qui fête cette année ses 30 ans — de faire montre de ses compétences et de l’amélioration de ses services au fil des ans. L’assistance a eu droit à un film sur les activités de la NCG qui a aussi procédé à un ballet en mer, présentant les différentes unités de patrouille de la garde-côte nationale. Désormais, la NCG est équipée de sept navires, quatre avions, dix bateaux intercepteurs rapides et plus de 70 autres bateaux pour exercer un contrôle rigoureux sur la zone maritime de Maurice.