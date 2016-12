SÉCURITÉ ROUTIÈRE—143 MORTS AU 28 DÉCEMBRE: Hausse graduelle du nombre de victimes depuis 2013

L’année 2016 a été marquée aussi bien par les multiples initiatives du ministère des Infrastructures publiques et des services de police en faveur de la sécurité routière que par le nombre d’accidents fatals survenus sur nos routes. Malgré les mesures drastiques, notamment avec l’amendement à la Road Traffic Act, prises par le gouvernement afin de changer le comportement des usagers de la route, le nombre de victimes a encore augmenté, passant à 143, soit quatre de plus qu’en 2015. Les conducteurs de deux-roues ont, une fois de plus, été les plus vulnérables.

Les statistiques de la Police Road Safety Unit indiquent que le nombre de morts recensés sur nos routes pour 2016 a connu une hausse de 3,6 % sur l’année précédente. Ainsi, 143 personnes ont perdu la vie au 28 décembre, soit quatre de plus qu’en 2015. Cette année encore, les motocyclistes ont été les plus vulnérables avec 56 victimes, soit un tiers du nombre de morts. Les piétons représentent, pour leur part, un peu plus de 31 % du nombre de morts avec 45 victimes. D’autre part, avec 13 morts, les automobilistes ont été quatre fois moins vulnérables que les motocyclistes. En raison de l’alcool au volant et de l’excès de vitesse, les deux principales causes d’accidents de la route, des changements drastiques ont été apportés à la Road Traffic Act afin de décourager les conducteurs à faire des excès au volant. Avec ces amendements, la Traffic Branch Unit espère décourager les usagers de la route à prendre le volant après avoir consommé de l’alcool.

Les routes ont fait 143 victimes pour 131 accidents cette année. L’heure à laquelle le plus grand nombre d’accidents ont été recensés est entre 18 heures et minuit, raison pour laquelle les contrôles routiers sont plus réguliers durant la soirée. En cette période festive, où l’alcool coule à flots, les services de police ont augmenté leurs effectifs sur les routes afin que les conducteurs ne commettent aucun écart, au risque d’écoper de lourdes sanctions. Rappelons que le Chef Inspecteur (CI) Mohit Ramah, de la Traffic Branch Unit, a prévenu que la Special Mobile Force (SMF), la Special Support Unit (SSU), l’Emergency Response Service (ERS), la Divisional Traffic Police (DTP), la Bike Patrol, la Divisional Traffic Police (DTP) et même les éléments de la National Coast Guard (NCG), ont été déployés à travers l’île en cette fin d’année pour des contrôles, principalement dans les black spots, les lieux où la circulation est dense et où les accidents de la route sont plus fréquents. Vu que 25 % des accidents fatals durant l’année sont dus à la consommation d’alcool au volant, les services de police ont multiplié les alcootests.

Malgré le grand nombre d’initiatives mises sur pied par le ministère des Infrastructures publiques et des Services de police, chaque année, dans le cadre de la sécurité routière – notamment des amendements à la Road Traffic Act, de multiples campagnes de sensibilisation ou des lois plus sévères —, le nombre de morts sur les routes a graduellement augmenté depuis 2013. Cette année-là, la route avaient fait 136 victimes. L’année suivante, le chiffre est passé à 137 et l’année dernière à 139. Avec l’amendement à la Road Traffic Act, proclamé le 8 décembre, les autorités visent principalement les conducteurs prenant le volant après avoir consommé de l’alcool. Pour info, ces derniers ne sont pas autorisés à avoir plus de 50 mg d’alcool par 100 ml de sang ou 23 microgrammes d’alcool par 100 ml d’air expiré ou 67 mg d’alcool par 100 ml d’urine. Toutefois, depuis l’amendement de la loi au samedi 24 décembre, 73 conducteurs ont tout de même été testés positifs à l’alcootest. Ces derniers avaient ainsi dû subir les conséquences, soit rester en détention le temps de redevenir sobre.

L’accident ayant fait le plus grand nombre de morts cette année est survenu dans les parages de Beau-Vallon le dimanche 6 mars. Peu avant 22 heures, Mohammad Ibrahim Hoota, 23 ans, son cousin Rajesh Mevin Kenooa, 20 ans, et leur ami d’enfance Nathanaël Favory, 18 ans, tous des habitants de Beau-Vallon, sont morts sur le coup après que la voiture à bord de laquelle ils se trouvaient a fait une sortie de route, percutant un manguier. Selon la police, l’excès de vitesse serait à l’origine de cet accident, avec 135 km/h dans une zone où la limite de vitesse autorisée est de 80 km/h. Un autre accident ayant marqué les esprits est celui d’Ashil Gujooa, un jeune de 20 ans, et de son cousin Sarvesh Dhunooah, 25 ans. Tous deux étaient à moto vers 15 h, le mardi 6 septembre, lorsqu’ils ont été percutés par un van. Le village de Grand-Baie a, par ailleurs, été secoué le samedi 29 octobre par la mort d’Indranee Moonsamy, une quadragénaire, et de son fils Venen Thanthanee, âgé de 25 ans. Tous deux rentraient chez eux à moto après avoir passé la journée chez des proches lorsque le deux-roues a fait une sortie de route et a percuté un pylône électrique. Ils sont morts sur le coup.

Toujours selon les statistiques de la Police Road Safety Unit, ce sont les usagers de la route âgés entre 26 et 50 ans qui ont été les plus vulnérables avec 43 victimes, suivis des plus jeunes (entre 16 et 25 ans) avec 36 victimes. Le CI Mohit Ramah leur recommande ainsi de redoubler de vigilance et de respecter les limites de vitesse et le Code de la route pour éviter tout incident. Il ajoute, d’autre part, qu’au niveau des piétons, les enfants et les personnes âgées ont été les plus vulnérables cette année. Il leur est ainsi conseillé de toujours sortir accompagnés.