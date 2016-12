SÉCURITÉ ROUTIÈRE-Calendrier 2017 : « Célébrons la vie ! » selon Alain Jeannot

Alors que l'heure est aux réjouissances en cette période de fêtes de fin d'année, le président de l'Ong Prévention routière avant tout (PRAT), Alain Jeannot, ne dépose pas les armes pour autant. Il juge au contraire le moment opportun de distribuer 2 500 calendriers 2017 à travers l'île pour inciter les usagers de la route à rester vigilants.

« Distribuer des calendriers est somme toute une action manifestement insignifiante. Mais dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à la sécurité routière, c'est une action qui garde toute son importance. D'autant qu'un calendrier est outil qu'on utilise et regarde tous les jours, et s'il contient un message de sensibilisation, il devient alors un outil qui peut sauver une vie », a confié au Mauricien le président de l'Ong PRAT, Alain Jeannot. Notre interlocuteur s'est félicité du parrainage de son sponsor, Quantum Insurance, dans la réalisation de son projet. Le calendrier a été imprimé chez Northern Printing, Terre-Rouge.

« Ces calendriers seront distribués aux écoles et collèges, aux clubs de jeunes, de personnes du troisième âge, etc. Nous visons également les ménagères qui veillent, au quotidien, sur la sécurité de leur famille », explique encore Alain Jeannot. Le calendrier présente la photo d'une voiture de collection sur fonds d'arbres verdoyants, sous un flamboyant brillant de ses fleurs rouges. « C'est une image typique de l'île Maurice. En cette période de fêtes de fin d'année, nous voulons envoyer un message subliminal : célébrons la vie ! », explique-t-il.

En haut à gauche du calendrier, on y lit le message « Bonne route », qui se détache en noir sur le bleu du ciel. « C'est une façon très polie pour rappeler à tout le monde que la route peut souvent être “mauvaise” si nous ne faisons pas attention ou si nous ne nous efforçons pas à la partager avec les autres usagers, les piétons, les cyclistes, les motocyclistes et les automobilistes », ajoute le président du PRAT.

Au bas du calendrier, sur fond jaune, un autre message : « Contre les accidents, soyons prudents. » Notre interlocuteur poursuit : « Ce message y est plus explicite, nous exhortant à la prudence comme une injonction, faute de quoi nous risquons fort de nous priver des promesses de la célébration de la vie que le haut du calendrier nous promet. »

Et le président de PRAT de faire le bilan de son association pour 2016 : un atelier sur les personnes âgées et la sécurité routière au Collège du St-Esprit en début d'année; le partenariat avec la Quantum Insurance, la participation au National Road Safety Month. Alain Jeannot se félicite également de l'installation en juin des panneaux « Drive Safely : Accident prone areas » dans cinq localités, la 2e phase de ce projet dans 5 autres « blind spots » en septembre et la messe à la Cathédrale St-James, le 15 novembre dernier, pour commémorer les victimes d'accidents de la route. La dédicace de la 35e Journée des courses à la sécurité routière est un autre moment fort de PRAT en 2016.

« Nous pouvons, sans trop nous tromper, avancer que nous avons touché plus de 400 000 personnes cette année. Mais nous allons redoubler nos efforts pour conscientiser les Mauriciens sur la sécurité routière jusqu'à ce que tous soient conscients de cette impérieuse nécessité de “l'obéissance dans le partage civilisé de la route”, comme nous l'a demandé l'Évêque de Maurice, Mgr Ian Ernest, lors de la messe pour les victimes d'accidents de la route », termine-t-il.