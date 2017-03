SÉCURITÉ ROUTIÈRE : La femme a un rôle important à jouer

Que n’avais-je pas eu à lire lorsque, il y a quelques années, j’avais publié un statut sur ma page Facebook, déclarant que 95% des chauffeurs impliqués dans les accidents de la route étaient des hommes. Certains trouvaient que c’était une plaisanterie de mauvais goût et que, si les femmes n’étaient pas impliquées dans les accidents, elles en étaient la cause ; allez savoir pourquoi ! D’autres, dubitatifs, se posaient des questions sur le pourcentage des femmes conductrices pour pouvoir établir un ratio plus crédible. Lundi dernier, j’ai voulu réévaluer la situation et les données sont toujours aussi implacables, démontrant que les femmes sont plus responsables que les hommes. Entre 2002 et 2015, les femmes, détenant le permis de conduire, étaient au nombre de 49151 - 30% des chauffeurs - contre 125102 pour les hommes. Cependant, seules 622 femmes ont été impliquées dans les accidents causant morts ou blessés entre 2013 et 2015 contre 10766 hommes. Ce qui équivaut à 5,4% des chauffeurs impliqués. Autre fait pertinent : des 249 chauffeurs sans permis de conduire impliqués dans des accidents similaires entre 2013 et 2015, seuls 5 étaient des femmes. Ce chiffre témoigne du respect des femmes face à la loi et au code de la route. Il est toutefois très injuste que malgré leur faible implication dans les imprévus routiers en tant que chauffeurs, les femmes soient surreprésentées parmi les victimes piétons ou passagers. Elles comptent en effet pour 35% de morts et blessés de ces catégories. Cette tendance est aussi observée dans d’autres pays. En effet, en France, les femmes sont sollicitées pour influencer les hommes à mieux se comporter sur la route. Car il s’agit non seulement de la vie d’un père, d’un fils, d’un neveu, d’un mari mais aussi de sa propre vie en tant que femme passagère, victime d’un chauffeur irresponsable par exemple. Le manifeste à l’attention des femmes leur demande de s’engager à refuser de se plier aux irresponsabilités des hommes, telles que boire et conduire ou rouler à tombeau ouvert. Oui messieurs, le salut de la sécurité routière pourrait venir des femmes. D’ailleurs, il est prophétique que la première femme à avoir conduit un véhicule ait vécu jusqu’à l’âge vénérable de 95 ans, elle s’appelait Bertha Benz... Femmes Mauriciennes, n’hésitez pas à vous engager davantage à corriger les faiblesses de ces hommes qui blessent et tuent sur nos rues. Vous serez les premières à éprouver du chagrin devant leur fâcheux destin, d’ailleurs c’est vous qui les avez portés en votre sein…