SÉCURITÉ ROUTIÈRE : Plus de 100 morts sur les routes en huit mois

103. C’est le nombre de morts sur les routes de l’île depuis le 1er janvier et le 2 septembre 2017. Soit 18% de plus qu’à la même époque l’année dernière, où l’on comptait, pour les huit premiers mois de l’année, 87 victimes. Parmi les 103 victimes, 80 hommes et 23 femmes. La tranche d’âge la plus touchée : celle des 26-50 ans. Les deux-roues sont les plus vulnérables avec 33 victimes et six passagers accompagnateurs à hier. Suivent ensuite les piétons, dont on dénombre 31 victimes depuis le début de l’année. Des statistiques qui interpellent car, en dépit des campagnes de prévention relatives à la sécurité routière et le renforcement des règles sur les routes, le nombre d’accidents continue à augmenter.

En comparaison aux années précédentes, 2017 semble une année encore plus meurtrière pour les automobilistes. Selon le dernier rapport de Statistics Mauritius, le nombre d’accidents pour les six premiers mois de cette année a augmenté de 4%, passant de 14 452 de janvier à juin 2016 à 15 037 pour la même période en 2017.

De janvier à août de cette année, 36 personnes âgées entre 26 et 50 ans sont décédées sur les routes, qui ont également vu la mort de 24 jeunes âgés entre 16 et 25 ans. Il y a 21 victimes âgées de plus de 60 ans, majoritairement des piétons, qui ont perdu la vie dans un accident de la route depuis janvier 2017 à ce jour. Ce sont les deux-roues, dont 48 véhicules impliqués avec 33 conducteurs et 14 accompagnateurs, dont 5 hommes et 9 femmes, qui ont fait le plus de victimes. S’il y a eu 47 private cars impliquées dans des accidents graves, 8 conducteurs et 14 passagers sont décédés.

Parmi les 103 victimes d’accidents fatals survenus depuis le début de l’année, on compte huit étrangers, soit cinq hommes et trois femmes. Par rapport aux 13 poids lourds impliqués dans des accidents graves, deux aide-chauffeurs sont décédés. Il ressort que les accidents de la route surviennent principalement le week-end, avec une majorité, ces derniers temps, le dimanche (23), le vendredi (16) et le samedi (16). Les heures les plus propices sont en premier lieu entre 18h et minuit (34), et entre midi et 18h (31). Quoi qu’entre 6h et midi, la route a fait 22 victimes déjà et 10 autres entre minuit et 6h.

Si la plupart des accidents survenus durant le premier semestre de 2017 (15 037) étaient sans gravité, soit 90,2%, représentant 13 557 à fin juin, le Bureau des Statistics avait relevé 69 accidents fatals, 257 ayant fait des blessés graves et 1154 des blessés légers. Ainsi, de fin juin au 2 septembre, il y a eu 34 accidents fatals, soit deux fois le nombre d’accidents survenus en six mois durant les trois mois suivants. Le rapport de Statistics Mauritius démontre également une hausse de 7,4% de blessés graves pour les six premiers mois de l’année, comparé à la même période en 2016.

« C’est l’homme qui tue, pas la route »

Parallèlement à ces chiffres alarmants, il faut savoir que le nombre de véhicules sur les routes — qui a atteint en juin dernier 519 265, soit 11 589 véhicules de plus qu’en 2016 (507 676) — a connu une hausse de 55% en 10 ans. Le nombre de véhicules en 2007 était de 334 145. (Voir texte plus loin). Ainsi, Statistics Mauritius note une hausse de 2,4% du nombre total de véhicules (motorisés et non motorisés) impliqués dans des accidents de la route au cours du premier semestre de 2017. Comparé à l’année dernière, ce nombre est passé de de 28 306 à 28 973, dont 2 291 impliqués dans des accidents graves.

Statistics Mauritius relève également que durant les six premiers mois de l’année 2017 où l’on note une hausse de 4,1% de décès sur les routes, outre les accidents mortels, il y a eu 307 blessés graves et 1624 personnes blessées légèrement. Au niveau des autorités, la hausse du nombre d’accidents et plus particulièrement les accidents fatals est considérée comme alarmante.

À la Traffic Brach, on fait ressortir qu’il ne faut pas se méprendre sur l’expression « la route tue. » En réalité « c’est l’hommes qui tue », disent les officiers. En tête de liste des facteurs associés aux accidents fatals, l’excès de vitesse, notent-ils. Concédant qu’un accident peut aussi survenir en raison des problèmes d’infrastructures, les officiers de la Traffic Branch soutiennent cependant que « le comportement des automobilistes est en grande partie responsable des accidents de la route. » Citant l’exemple de l’accident survenu le week-end dernier à Flic-en-Flac en raison de l’alcool au volant, ils font ressortir que « certains usagers ne sont pas responsables quand ils prennent la route. Tantôt c’est l’excès de vitesse, tantôt c’est l’alcool, ou le portable au volant. Il y a des automobilistes qui, ayant consommé excessivement de l’alcool, font des rallyes sur les routes. »

Autre constat des autorités « l’égoïsme » des usagers de la route. « On a tendance à oublier que la route est un lieu partagé. Souvent, les automobilistes croient qu’ils ont la priorité sur les motocyclistes ou cyclistes, et les piétons. Les piétons, eux, marchent sans réfléchir hors des trottoirs, quand ce n’est pas les automobilistes qui viennent les heurter sur les passages cloutés », note la Traffic Branch. Le non-port de la ceinture de sécurité est aussi un élément qui accentue les risques de décès dans les accidents de la route, disent les officiers de police, qui relèvent également que la fatigue et le sommeil au volant ou la prise de médicaments peuvent s’avérer fatals. La Traffic Branch déplore par ailleurs le fait que des jeunes roulent les motocyclettes sans permis.

Face à l’hécatombe sur les routes depuis le début de l’année, les autorités ont entrepris une série de causeries et de campagnes de prévention auprès de la population, notamment dans les écoles primaires et secondaires, mais aussi dans les centres communautaires. Il y a également un renforcement des effectifs sur les routes pour le contrôle des véhicules et des conducteur. Entre le 8 décembre 2016 à fin août 2017, 1079 automobilistes, dont 966 pour les huit premiers mois de 2017, ont été verbalisés pour l’excès d’alcool au volant. Malgré les campagnes de sensibilisation, l’installation de speed cameras, la présence accrue de motards de la Traffic Branch censés mettre un frein à ces tragédies, les chiffres révèlent que le nombre de victimes continue, hélas, d’augmenter.

Parc automobile : hausse de 55% en dix ans

Selon le rapport de Statistics Mauritius, fin juin 2017, on comptait 519 625 véhicules enregistrés à la National Transport Authority. Ce qui représente une hausse de 2,3%, soit 11 589 véhicules en comparaison avec la même période l’année dernière, où l’on comptait 507 676. À ce jour, c’est une hausse de 55% de véhicules enregistrés, comparé à 2007 où le parc automobile était constitué de 334 145 véhicules.

Il ressort que pour le premier semestre de 2017, la NTA a enregistré 14 230 véhicules, dont 66,9% étaient neufs (9521) et 27,7% des véhicules de seconde main. 765 véhicules, soit 5,4%, précédemment mis hors circuit, ont été réenregistrés, alors que 2641 ont été mis hors route de janvier à juin 2017.

Le parc automobile à juin 2017 était constitué de 263 145 voitures, double cable pick-ups et dual purpose vehicles (50,7% ), et de 202 606 motocyclettes et cyclomoteurs. Le reste de la flotte comprenait 27 848 vans (10,3% ), 14 860 camions et autres poids lourds, 3 083 autobus, et 7 729 autres types de véhicules. S’agissant des voitures et autres 4x4, il est souligné que le nombre a connu entre janvier et juin 2017 une hausse de 3,1%, passant de 255 199 en décembre 2016 à 263 145 fin juin. Une augmentation résultant de l’enregistrement de 8 956 véhicules de cette catégorie, dont 4 928 voitures neuves, et 3 620 voitures de seconde main, ainsi que 408 voitures réenregistrées durant les six premiers mois de 2017, alors que 1010 voitures ont été mises hors route durant cette période.

Les statistiques révèlent également qu’à la fin du premier semestre de 2017, qui a vu l’enregistrement de 21 nouveaux autobus et la mise hors circuit de 45 bus usagés, des 3 083 autobus que comprenait le parc automobile, 2031 (65,9% ) opéraient dans le secteur du transport en commun. De même, contre 199 399 motocyclettes et cyclomoteurs sur les routes en décembre 2016, à juin 2017 l’on en comptait 202 606, soit une hausse de 3 207 (+1,6% ).

Alain Jeannot (PRAT) : « Boire et conduire peut bouleverser des vies »

Des élèves de la Form IV et V du Collège St Esprit ont participé la semaine dernière à deux ateliers de travail relatifs à la sécurité routière, à l’initiative de l’ONG Prévention Routière Avant Tout (PRAT), en collaboration avec la force policière. Sous le thème L’alcool et la route, ces jeunes ont eu l’occasion d’aborder les drames que peuvent provoquer les mauvais choix d’un conducteur.

Au cours de ces deux ateliers, les étudiants ont eu l’occasion de prendre connaissance des chiffres et données de la situation routière mondiale et locale. Ils ont aussi visionné une vidéo relatant l’histoire vraie de Jacqui Saburido et Reggie Stephey, qui a pour toile de fond l’alcool au volant. Après quoi, ils ont abordé avec les intervenants différents thèmes tels que la dimension sociale de la route, le respect de la vie, mais aussi les choix à risques, dont l’influence de l’alcool sur la conduite.

«Les choix que nous faisons sur la route n’engagent pas que nous, mais ils influencent aussi ceux qui croisent notre parcours», a fait ressortir Alain Jeannot. Le caporal Chaton a lui mis l’accent sur les sanctions liées à la conduite en état d’ébriété, dont les fortes amendes, la suspension du permis et des peines d’emprisonnement. Si les automobilistes sont souvent pointés du doigt dans des accidents, les piétons sont aussi concernés par la consommation d’alcool immodérée. D’où le plaidoyer pour la discipline sur la route.