SÉCURITÉ ROUTIÈRE: PRAT sensibilise les piétons et motocyclistes

L’association Prévention routière avant tout (PRAT) a lancé samedi, au Village Hall d’Arsenal, une campagne de sensibilisation à la sécurité routière à l’intention des piétons et des motocyclistes. Ayant pour thème Dan vizibilte ki ena sekirite, cette session de sensibilisation a été suivie par une distribution d’accessoires rétroréfléchissants.

« Depi zanvie 2015 ziska la fin zuin 2016, 211 dimoun inn perdi la vi lor nou la ri. Parmi sa bann viktim la, ti ena 67 pieton ek 87 motosiklis. Saki fer 73 % bann viktim aksidan pou sa period la. Sa sitiasion la bien bien serie, si nou pa pran nou responsabilite nou kapav zwenn tase », a d’emblée soutenu Alain Jeannot devant une centaine de personnes présentes au Village Hall.

Le président de PRAT a par la suite attiré l’attention sur la vulnérabilité des utilisateurs de deux roues motorisées et des piétons qui, contrairement aux automobilistes, n’ont pas de carrosseries pour les protéger en cas de chocs. Il a ensuite insisté sur la nécessité d’être visible sur la route pour être mieux vu par les autres usagers de la route. Il a argué qu’un piéton ou un motocycliste portant un habit sombre n’est repéré qu’à 25 mètres dans les phares d’un véhicule alors que s’il porte un habit clair il est vu à une distance de 40 mètres. « Avec un brassard rétroréfléchissant le piéton ou motocycliste est repérable à partir de 140 mètres ».

Prenant le relais, Petiot Nahaboo, un autre membre de PRAT, a fait un vibrant plaidoyer en faveur de plus de patience et de compréhension pour les personnes âgées. Il a ajouté que celles-ci constituent plus de 50 % des victimes piétonnes des accidents de la route à Maurice.

Les participants ont ensuite été invités à partager leurs suggestions et doléances. Durant cette session interactive, Rajen Prayag, Jacquelin Begue et Rajesh Khoosul, tous habitants d’Arsenal, ont exprimé leurs inquiétudes sur le non-respect des feux de signalisation à la croisée du village. Ils ont aussi sévèrement condamné les conducteurs indisciplinés qui roulent à tombeau ouvert sur la route principale de Plaines-des-Papayes menant à Triolet. « Ena enn lekol preprimer lor sa lari la pre ar cross here et bann la pa respekte sa cross here la, enn zour pou gagn gran maler isi », affirme Rajen Prayag. Ils ont tous les trois souhaité une présence policière dissuasive aux endroits indiqués.

De son côté, Meetoo Ramanand a suggéré que des feux de signalisation soient installés à l’entrée du chemin menant à Balaclava. « Ena enn lekol primer dan sa lakrwase la ek boukou trafik avek developman lotel, li bien riskan », dit-il.

Des gilets fluorescents pourvus de bandes rétroréfléchissantes, offerts par Quantum Insurance, ont ensuite été distribués aux motocyclistes. En outre, des brassards rétroréfléchissants offerts par Transinvest ont été remis à tous les participants, qui, a souligné Alain Jeannot, sont tous des piétons.

Vinay Luckoo, le facilitateur de PRAT à Arsenal, a pour sa part souhaité qu’une autre session de sensibilisation soit organisée dans la région. Se félicitant du succès de l’événement, Alain Jeannot a annoncé l’organisation d’autres séances de sensibilisation à la sécurité routière dans d’autres régions du pays.