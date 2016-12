SÉCURITÉ ROUTIÈRE – ROAD TRAFFIC ACT : 73 alcootests positifs depuis l’amendement

Décourager les conducteurs de prendre le volant sous l’influence de l’alcool est l’objectif de nos services de police. Différentes unités de la force ont ainsi été déployées à travers l’île pour veiller à ce que les usagers de la route ne commettent aucune infraction, essentiellement en cette période festive. Avec l’amendement de la Road Traffic Act, proclamé le 8 décembre, les usagers de la route n’ont qu’à bien se tenir. Depuis, 73 personnes ont été testées positives à l’alcootest et ont été détenues en attendant de redevenir sobres. La Traffic Branch Unit prévient qu’aucun écart des conducteurs ne sera toléré.

Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation organisées par les services de police à travers l’île durant l’année, la situation de la sécurité routière reste alarmante. Depuis 2013, le nombre d’accidents fatals recensés sur nos routes n’a cessé d’augmenter. Cette année-là, 136 victimes étaient à déplorer pour passer à 137 en 2014, 139 en 2015 et jusqu’ici à 141 en 2016. Deux facteurs sont les principales causes l’accidents: l’excès de vitesse et l’alcool au volant. D’après le Chef Inspecteur (CI) Mohit Rama, de la Traffic Branch Unit, 25% des accidents fatals recensés sur nos routes cette année seraient dus à la consommation d’alcool. En cette période festive, durant laquelle l’alcool coule à flot, les services de police ont mis les bouchées doubles et accentué leur présence sur nos routes pour des contrôles. Avec l’amendement de la Road Traffic Act proclamé le 8 décembre, les usagers de la route sont prévenus que la police ne leur fera pas de cadeaux.

L’objectif du Road Traffic Amendment No. 2 Bill est de décourager les conducteurs de prendre le volant après avoir consommé de l’alcool. Cependant, 73 personnes – dont six dans la soirée de vendredi à samedi – ont, malgré tout, été contrôlées positives à l’alcootest depuis la proclamation de la nouvelle loi et ont dû en subir les conséquences, soit rester en détention jusqu’à ce qu’elles redeviennent sobres. Rappelons que le taux d’alcoolémie autorisé à Maurice est de 50 mg d’alcool par 100 ml de sang, de 23 microgrammes d’alcool par 100 ml d’air expiré ou de 67 mg d’alcool par 100 ml d’urine. Les quantités à boire pour ne pas dépasser cette limite sont une petite tote de whisky, rhum ou cognac (ou légèrement plus, mais pas deux verres) ou 3/4 d’une bouteille de bière (1 1/2 en chopine ou 1 1/2 en canette); ou un verre de vin (ou légèrement plus, mais pas deux verres). Les conducteurs sont, toutefois, appelés à rester très vigilants car certains facteurs, tels que le sexe du consommateur, son poids, son état de santé, le fait qu’il soit un buveur régulier ou pas, ou bien la fatigue, peuvent avoir une influence sur son taux d’alcoolémie. C’est pour cette raison que le CI Mohit Ramah recommande aux conducteurs d’éviter de consommer ne serait-ce qu’un peu d’alcool s’ils ont l’intention de prendre le volant. Au cas contraire, ils sont conseillés de faire les arrangements nécessaires au préalable pour leur transport, de demander à un individu sobre de conduire ou d’attendre de retrouver leur sobriété pour prendre le volant.

Sanctions sévères avec l’amendement à la loi

Le CI Mohit Ramah prévient que les conducteurs positifs à l’Alcootest risquent des sanctions très sévères et que la police a adopté une politique de tolérance zéro vis-à-vis des contravenants. Ainsi, avec les amendements de la Road Traffic Act, un conducteur testé positif pour la première fois à l’alcootest et jugé coupable par la Cour est désormais passible d’une amende de pas moins de Rs 20,000 pouvant aller jusqu’à Rs 50,000, verra son permis de conduire suspendu durant une période de 12 mois minimum et risque une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans. En cas de récidive, un conducteur jugé coupable par la Cour est passible d’une amende de pas moins de Rs 50,000 pouvant aller jusqu’à Rs 75,000, se verra infliger une peine d’emprisonnement obligatoire de pas moins de 12 mois et pouvant aller jusqu’à huit ans, et verra son permis de conduire annulé. Il devra par la suite attendre une période de pas moins de deux ans pour pouvoir repasser son permis.

Le CI Mohit Ramah rappelle que si un conducteur refuse de se soumettre à un Alcootest, la loi présume qu’il avait un taux d’alcoolémie plus élevé que la limite autorisée au moment où il a été interpellé. Il devra, ainsi, subir les mêmes sanctions.

Les conducteurs ayant forcé sur la bouteille sont prévenus qu’ils risquent des sanctions encore plus sévères. Lorsque leur taux d’alcoolémie est le double ou dépasse le double de la limite autorisée, les services de police feront une requête à la Cour pour la suspension de leur Driving License dans le plus bref délai, et ce, pour une durée de deux mois minimum, même s’ils n’ont pas encore été traduits devant le Tribunal.

Important déploiement de la police а travers l’Île

Pour cette période de fêtes, un important déploiement du personnel de la Traffic Branch Unit a été effectué afin d’assurer la sécurité de la population et veiller à ce que les usagers de la route ne commettent aucune infraction. Les motards et la Road Safety Unit (RSU) effectueront des contrôles de vitesse dans l’île, essentiellement dans les black spots. La nouvelle unité de leur branche, soit le Traffic Enforcement Squad – qui regroupe environ 40 motards et motardes – ciblera les infractions telles que l’utilisation du téléphone portable au volant, le non-respect des feux de signalisation, le non-port de la ceinture de sécurité, l’excès de vitesse ou le fait de dépasser un vehicule sur un passage pour piétons. Précisons que depuis que cette unité a été mise sur pied, son personnel a établi 4 149 contraventions, dont 2 871 sont des “cumulative road traffic offenses.” D’autres officiers de police circuleront, eux, à bord de voiture banalisées. “Cette nouvelle façon d’opérer remonte à octobre, cette année, car certains conducteurs ont tendance à bien se comporter uniquement lorsqu’ils constatent la présence de policiers”, indique le CI Mohit Ramah. À cette date, ils comptent pas moins de 818 contraventions.

Un nouveau concept, le Three Layered Concept of Policing, a par ailleurs été mis sur pied par les forces régulières. La premère étape de ce projet implique la tâche du Station Manager de chaque poste de police d’optimiser ses ressources pour une meilleure couverture de son secteur. La deuxième étape du concept implique le plan d’action du Divisional Commander de chaque région pour le déploiement du personnel de l’Emergency Response Service (ERS), du Divisional Traffic Police (DTP), du Bike Patrol, de la Divisional Support Unit (DSU), etc. pour une surveillance accrue d’endroits spécifiques, tels les black spots, les lieux où la circulation est dense, les centres commerciaux ou les lieux où les accidents de la route sont les plus fréquents. Enfin, la troisième étape implique le déploiement de ressources additionnelles sur le terrain. Ainsi, le personnel de la Special Mobile Force (SMF) effectuera des barrages routiers dans l’Est, l’Ouest, le Sud et le Centre; la Special Support Unit (SSU) couvrira la capitale, le Nord et le Sud; et les membres de la National Coast Guard (NCG) effectueront des patrouilles dans les zones côtières. Notons que dans le cadre de la sécurité des usagers de la route, le responsable de la Traffic Branch Unit a rencontré des cadres du DTP et du DSU afin de leur donner les instructions nécessaires pour qu’ils entament des contrôles de vitesse dans les accident prone areas de leur division respective.

En cette période de fêtes, le CI Mohit Ramah recommande à la population de redoubler de vigilance sur nos routes. Avec 73 victimes de deux-roues (vélos et motos) recensées depuis le début de cette année, cyclistes et motocyclistes sont considérés comme étant les plus vulnérables. Il leur est, donc, conseillé de rester disciplinés, de respecter le code de la route et les limites de vitesse, de porter leur gilet réfléchissant et de bien vérifier l’éclairage de leur véhicule. Pour leur part, les parents sont avisés de faire le nécessaire pour que leurs enfants soient toujours sous la supervision d’un adulte lorsqu’ils sont à vélo. Les piétons, deuxième catégorie de victimes les plus vulnérables, sont recommandés de toujours utiliser les passages pour piétons, les passerelles ou les souterrains. Étant donné que les enfants et les personnes âgées ont été les plus vulnérables de cette catégorie de victimes sur nos routes, cette année, il leur est fortement conseillé de toujours sortir accompagnés.



ALCOOLÉMIE AUTORISÉE : Quelques informations utiles

L’alcoolémie est le taux d’alcool présent dans le sang. Elle se mesure en grammes par litre de sang (analyse de sang) ou en milligrammes par litres d’air expiré (éthylotest, éthylomètre).A Maurice, le taux d’alcool limite autorisé est de 0, 5 g d’alcool par litre de sang, soit 0,23 mg d’alcool par litre d’air expiré.

Quelle que soit la boisson alcoolisée, un « verre », comme montré par le schéma ci-dessus représente à peu près la même quantité d’alcool, soit 10g.

Quelque soit le verre type consommé, il est généralement admis que le taux d’alcool monte dans le sang de 0,20 g/l à 0,25 g/l en moyenne. Ainsi ce n’est qu’au delà de deux verres types (voir schéma) que vous êtes au dessus de la limite autorisée de 0,50g/l. Donc vous pouvez raisonablement prendre deux verres. Mais à trois verres, bonjour les dégâts!

La police mauricienne plus sévère

Cependant, la Mauritius Police Force (MPF), plus prudente, recommande de consommer moins de deux verres pour être sûr de rester dans les limites se basantsur le fait que 10g d’alcool fait monter l’alcoolémie de 0,3g/l.

Ainsi la MPF recommande les quantités d’alcool suivantes pour rester dans les llimites autorisée:

— 1 petit tote de Whisky, Rhum, Cognac, Pastis (ou légèrement plus mais pas 2)

—3/4 de bouteille de bière, 1 ½ chopine (ou can) de bière

— 1 verre de vin (ou légèrement plus mais pas 2 verres)

Attention ! La MPF insiste que ces recommandations sont valables dans des conditions idéales, c’est à dire pour une personne pesant environ 70 kg, en bonne santé, qui n’est pas un buveur régulier, qui a consommé un repas et qui n’est pas sous l’effet de medicament. Elle rappelle aussi que les doses servies à la maison sont généralement plus conséquentes que dans les bars.

D’autres facteurs d’influence

Selon le sexe, le poids et sa capacité d’administrer l’alcool, le taux d’alcoolémie peut varier d’un individu à l’autre. Le corps de la femme étant constitué en moyenne de 60% d’eau contre 70% chez l’homme, un verre d’alcool aura plus d’incidence sur le comportement chez la femme à quantité égale d’absorption car l’alcool sera moins dilué.

Le tableau suivant donne une idée de la variation de l’alcoolémie en fonction du sexe et du poids pour la consommation d’un verre type d’alcool de 10g.

Poids Homme Femme

50kg 0.29 g/l 0.33g/l

60kg 0.24 0.28

70kg 0.20 0.24

80kg 0.18 0.21

90kg 0.16 0.19

La vitesse d’élimination de l’alcool varie d’un individu à l’autre. En moyenne, le foie élimine 0,10g à 0,15g par litre de sang et par heure. Bien entendu, l’élimination n’est effective qu’à compter du dernier verre absorbé.

En tout état de cause, il vaut mieux boire un verre et demi si l’on est de sortie ou pour boire plus, rester simplement à la maisonou se faire conduire. Autrement abstenez-vous!