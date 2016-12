SÉCURITÉ SOCIALE : « Le ministère passe progressivement au système de service en ligne » selon Fazila Daureeawoo

La ministre de la Sécurité sociale, Fazila Daureeawoo, a indiqué vendredi que son ministère « passe progressivement à un système de service en ligne ». Elle intervenait à l’occasion de l’ouverture de deux unités résidentielles du Foyer Trochetia, à Pointe-aux-Sables, destiné aux personnes atteintes d’un handicap sévère.

Fazila Daureeawoo a fait l’historique du Foyer Trochetia, qui a vu le jour en 2008 suite à l’apport financier du gouvernement luxembourgeois. Selon elle, ses deux nouvelles unités permettront d’accueillir jusqu’à 80 résidents de plus. « Le foyer a un rôle important à jouer dans la vie de ses résidents, qui sont atteints de sévère handicap », a observé la ministre. La gestion, rappelle-t-elle, se fait avec le concours de l’Arya Sabha.

L'intervenante a évoqué le soutien accordé par le ministère de la Sécurité sociale aux plus vulnérables, lequel comprend la distribution de couches, la hausse de la “careers allowance”, qui est passée à Rs 3 000 par mois, ainsi que la visite de médecins à domicile pour ceux âgés de 90 ans ou plus. « On cible 1 500 personnes. Des visites ont été effectuées auprès de 200 personnes à ce jour et nous souhaitons étendre ce service à d’autres résidents », a-t-elle déclaré, soulignant que cela constitue un encadrement aux familles. La ministre de la Sécurité sociale a évoqué l’amendement à la Protection of Elderly Person’s Act de 2005, qui vise à renforcer la protection des personnes âgées, lesquelles, selon elle, sont souvent victimes d’abus et de maltraitance de leur proche entourage.

En outre, Fazila Daureeawoo a annoncé la construction d’un quatrième centre récréatif à Riambel. Cette fois, dit-elle, pour davantage de transparence, les réservations pourront se faire en ligne. Dans ce sillage, elle a annoncé que « le ministère de la Sécurité sociale passe progressivement à un système de service en ligne ». Un nouveau Disability Bill pour une meilleure protection des personnes en situation de handicap pour l’année prochaine a également été annoncé.