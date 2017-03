SÉCURITÉ SOCIALE—PENSION DE VIEILLESSE: 197 037 bénéficiaires fin juin 2016

Le nombre de bénéficiaires de la pension de vieillesse s'élevait à 197 037 fin juin 2016, par rapport à 188 470 à la même période en 2015. C'est ce qu'indique Statistics Mauritius dans son dernier rapport sur les prestations sociales, rapport qui fait état d'un décaissement de Rs 14,1 milliards en 2015/2016 en faveur des personnes âgées de 60 ans ou plus.

Selon Statistics Mauritius, à la mi-2016, les personnes bénéficiaires de la pension de veuves étaient au nombre de 19 890, contre 20 291 une année plus tôt, soit une baisse de 2%. Le montant alloué à ces personnes (incluant une allocation pour leurs enfants) pour l'exercice financier 2015/2016 s'est élevé à Rs 1,4 milliard. Le relevé officiel indique également que 29 287 personnes étaient sur la liste des bénéficiaires de la pension aux invalides, dont 6 244 souffrant d'un handicap sévère. Les allocations à ces personnes se sont élevées à Rs 2,3 milliards pour l'année financière écoulée.

Le rapport de Statistics Mauritius indique que 20 319 familles se trouvaient sur la liste des bénéficiaires de la « social aid », assistance versée aux chefs de famille ne disposant pas des revenus adéquats pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leurs dépendants. Le gouvernement a décaissé un montant de Rs 733,2 milliards en 2015/2016 sous forme de « social aid ». Les autorités ont également versé Rs 327,6 millions comme aide alimentaire ou sous forme d'Income Support Scheme à près de 96 000 personnes pour la même année.

Concernant le fonctionnement du National Pension Fund, qui fait provision pour le paiement d'une pension aux employés du secteur privé sur une base contributive, Statistics Mauritius annonce que 20 700 employeurs et 344 700 employés ont contribué à ce fonds en 2015/2016, les versements totalisant près de Rs 3,4 milliards. Le nombre de bénéficiaires de la pension versée par le NPF a augmenté de 8,2% entre juin 2015 et juin 2016 pour se situer à 87 721. Quant au montant débloqué sous la « contributory retirement pension », il a tourné autour de Rs 1,6 milliard pour l'année financière 2015/2016. Notons que le NPF fait aussi provision pour le paiement d'une pension aux veuves, invalides, orphelins ainsi qu'aux personnes ayant subi un accident de travail.